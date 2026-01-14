Meteo, inverno pronto al colpo di scena: Atlantico attivo ma non dominante, il grande gelo continentale prova a sfondare sull’Europa centro-meridionale

Nei prossimi giorni l’attenzione resta concentrata sull’arrivo del ciclone mediterraneo, destinato a riportare una fase di maltempo diffuso su diverse aree del Paese. Ma il vero nodo previsionale non è tanto l’evento imminente quanto ciò che potrebbe accadere subito dopo, sul piano emisferico. È qui che entrano in gioco le dinamiche più profonde della circolazione atmosferica, con la possibilità — ancora da confermare — di una retrogressione continentale fredda verso l’Europa. Uno dei segnali più rilevanti arriva dall’Arctic Oscillation (AO), che le proiezioni vedono in netto calo verso valori prossimi a −2 / −3. Un’AO così negativa indica un vortice polare fortemente indebolito, con pressioni elevate sull’Artico e una drastica riduzione dei venti zonali in alta quota. In queste condizioni, le masse d’aria gelida non restano più confinate alle alte latitudini, ma diventano dinamicamente libere di muoversi verso sud.

In questo contesto, il lobo siberiano — enorme serbatoio di aria continentale molto fredda — non incontra più ostacoli strutturali nel suo possibile avanzamento verso l’Europa. Tuttavia, a differenza degli schemi “classici” invernali, la NAO (North Atlantic Oscillation) non è prevista scendere in modo deciso in territorio negativo. Questo non rappresenta una contraddizione, ma riflette semplicemente la posizione dell’alta pressione dominante.

Se il blocco anticiclonico fosse centrato sulla Groenlandia, avremmo una NAO negativa e un blocco atlantico netto. Le simulazioni attuali, invece, indicano un’alta pressione più orientata verso Scandinavia e Russia, con la formazione di un vero e proprio ponte anticiclonico continentale. In questa configurazione, l’Atlantico può restare attivo, con una NAO neutra o leggermente positiva, senza però riuscire a imporre una vera zonalità.

Un ruolo chiave lo gioca anche il Global Angular Momentum, previsto su valori negativi: ciò indica una circolazione globale rallentata, incapace di sostenere correnti occidentali tese e continue. In pratica, anche con una NAO positiva, il getto atlantico resta debole, lasciando spazio a movimenti anomali delle masse d’aria.

È proprio in questo scenario che diventa possibile il cosiddetto moto retrogrado: l’aria fredda continentale scorre lungo il bordo meridionale dell’anticiclone europeo, muovendosi da est verso ovest e puntando il cuore del continente. Un meccanismo silenzioso, ma potenzialmente molto efficace.

Detto questo, è fondamentale mantenere un approccio prudente. Gli indici climatici globali descrivono una frenata atmosferica di portata notevole, ma la traduzione di questi segnali su scala locale — e in particolare sull’Italia — dipende da dettagli ancora tutti da definire: traiettorie, tempistiche, interazioni con il Mediterraneo.

Le potenzialità ci sono, il contesto è favorevole, ma solo i prossimi aggiornamenti diranno se questa configurazione resterà sulla carta o riuscirà davvero a trasformarsi in un evento di rilievo per la nostra Penisola. Per ora, osservare, analizzare e tenere i piedi per terra resta la scelta più corretta.