Meteo Piemonte, nebbia fitta a Torino e non solo | FOTO

Nebbia fitta questa sera a Torino e in Piemonte, come mostrano le immagini a corredo dell’articolo. È un inverno davvero d’altri tempi al Nord-Ovest dopo le recenti nevicate e mentre aumentano le possibilità di una grande nevicata per martedì 3 febbraio anche in pianura; anche la città di Torino potrebbe ritrovarsi sotto una intensa nevicata.

