Tanta neve sulle Alpi occidentali: lo scatto dal satellite immortala le recenti nevicate

Le Alpi occidentali sono imbiancate dopo le recenti nevicate che hanno visto la Dama Bianca scendere fino in pianura tra Cuneese e Alessandrino. Bellissima l’immagine del satellite MODIS Aqua della NASA (elaborazione ADAM/RaiMeteo) che mostrano gli effetti delle nevicate del 27-28 gennaio scorsi, quando sono caduti fino a 5-10cm su Cuneese, Langhe, Roero e colline del Po e fino a 8-10cm sulla collina di Superga e sul Colle della Maddalena. Al 30 gennaio, l’innevamento è più abbondante della media per questo periodo dell’anno sulle Alpi Liguri e Marittime: gli accumuli di neve al suolo sono superiori ai 150cm sopra i 1.500-1.800 metri di quota, con picchi di 200-220cm a Limone Piemonte (CN), a circa 1.700 metri s.l.m..

E tanta altra neve è attesa nei prossimi giorni su tutto l’arco alpino italiano. In Piemonte, la Dama Bianca potrà tornare a farsi vedere di nuovo in pianura all’inizio della prossima settimana.

