Meteo Russia, potenti nevicate paralizzano la Kamchatka: città sommerse, due vittime | FOTO

Almeno due persone sono morte nella città di Petropavlovsk-Kamchatsky, nell’Estremo Oriente russo, dopo che la neve è caduta dai tetti, seppellendole vive, hanno dichiarato le autorità locali, mentre la Penisola della Kamchatka rimane in gran parte paralizzata da una serie di potenti tempeste invernali. Da lunedì, diversi sistemi di bassa pressione che si sono formati nel Mare di Okhotsk hanno spazzato la Kamchatka e altre parti dell’Estremo Oriente russo, portando forti venti e nevicate record. Il sindaco di Petropavlovsk-Kamchatsky, Yevgeny Belyayev, ha dichiarato lo stato di emergenza in tutta la città poco dopo la segnalazione del primo decesso giovedì 15 gennaio, una mossa volta a sbloccare risorse aggiuntive per la rimozione di emergenza della neve. Belyayev ha incolpato le società di gestione immobiliare di non aver sgomberato tempestivamente i tetti e le ha accusate di aver aspettato che la tempesta di neve passasse.

La sezione regionale del Comitato Investigativo russo ha dichiarato di aver avviato un’indagine penale sulle violazioni della sicurezza che hanno causato la morte di un uomo di 60 anni, ucciso dalla neve caduta dal tetto di un condominio di due piani.

Il Ministro per le Situazioni di Emergenza della regione della Kamchatka, Sergei Lebedev, ha dichiarato più tardi nella stessa giornata che un uomo di 63 anni è stato sepolto vivo dalla neve caduta dal tetto di una casa a un solo piano. I paramedici sono arrivati ​​sul posto e hanno cercato di rianimare l’uomo, ma era troppo tardi, ha aggiunto Lebedev.

“Vi esorto ancora una volta a prestare attenzione agli enormi cumuli di neve che si sono formati sui tetti durante il ciclone“, ha dichiarato il Ministro in una nota. “Le temperature sono aumentate e quindi la neve ha iniziato a cadere dai tetti”.

Vita sospesa dopo le pesanti nevicate

La vita in Kamchatka è praticamente paralizzata dopo diversi giorni di forti nevicate e forti venti. Le scuole sono state chiuse e i trasporti pubblici sospesi nel capoluogo regionale di Petropavlovsk-Kamčatskij, dove interi quartieri sono stati sepolti dalla neve. I cumuli di neve raggiungono il secondo piano dei condomini in alcuni video che circolano in rete.

Il Ministero per le Situazioni di Emergenza russo ha condiviso sui social media un video che mostra i soccorritori che scavano tunnel attraverso grandi cumuli di neve per raggiungere gli anziani intrappolati nelle loro case.