Minime glaciali in Abruzzo: -19°C a Castelluccio di Norcia e ai Piani di Pezza | FOTO

Un nuovo impulso molto freddo e instabile di origine balcanica attraversa oggi le regioni centrali adriatiche, investendo in pieno l’Abruzzo con temperature minime molto basse e neve a bassa quota. I dati, rilevati dalla rete di monitoraggio dell’associazione Caput Frigoris, fotografano un risveglio glaciale soprattutto nelle aree interne e sugli altopiani. Il valore più basso in assoluto è stato misurato a Castelluccio di Norcia (PG) con -19,6°C, poi spicca Piani di Pezza (AQ), che ha fatto registrare una minima di -19,1°C, seguita da Campo Felice (AQ) con -17,8°C. Valori a doppia cifra sottozero anche a Rocca di Mezzo (AQ), scesa a -12,4°C, e sull’Altopiano delle Cinque Miglia (AQ) con -12,1°C.

