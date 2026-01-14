Missione Luna 2030, firmato accordo storico: ecco il piano della NASA per portare il nucleare nello Spazio

L’esplorazione spaziale sta per entrare ufficialmente in una nuova “Epoca d’oro”. Ieri, 13 gennaio, la NASA e il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (DOE) hanno siglato un protocollo d’intesa cruciale che conferma un obiettivo ambizioso: installare un reattore nucleare sulla superficie lunare entro il 2030. Non si tratta solo di una sfida tecnologica, ma del pilastro fondamentale su cui poggerà l’intera infrastruttura del programma Artemis. Senza un’energia affidabile e costante, la permanenza prolungata dell’uomo sul nostro satellite resterebbe un miraggio.

Perché il nucleare è la chiave per la colonizzazione

Perché la NASA punta con tanta decisione sulla fissione nucleare invece di affidarsi esclusivamente ai pannelli solari? La risposta risiede nelle condizioni estreme dell’ambiente lunare.

Energia h24 – A differenza del solare, un reattore nucleare può generare elettricità in modo continuo per anni, senza interruzioni;

La notte lunare – Una singola "notte" sulla Luna dura circa 14 giorni terrestri. Sopravvivere a queste temperature gelide senza una fonte di calore e luce costante è impossibile per una base abitata;

Indipendenza meteorologica – I sistemi a fissione non sono influenzati dalla polvere o dalla variazione dell'inclinazione solare.

“L’America si impegna a tornare sulla Luna, a costruire le infrastrutture per restarci e a effettuare gli investimenti necessari per il prossimo grande passo verso Marte e oltre. Raggiungere questo futuro richiede lo sfruttamento dell’energia nucleare“, ha dichiarato Jared Isaacman, amministratore della NASA. “Questo accordo consente una più stretta collaborazione tra la NASA e il Dipartimento dell’Energia per fornire le capacità necessarie per inaugurare l’età d’oro dell’esplorazione e della scoperta spaziale“.

Dalla Luna a Marte: il “salto gigante”

Il piano non si ferma alla Luna. L’infrastruttura energetica sviluppata per il suolo lunare fungerà da prototipo per la missione successiva: Marte. Il Segretario all’Energia, Chris Wright, ha paragonato questa collaborazione a pietre miliari della storia americana come il Progetto Manhattan e le missioni Apollo, sottolineando come l’innovazione scientifica stia spingendo la nazione verso frontiere un tempo ritenute impossibili.

La NASA e il DOE vantano una collaborazione ultra-cinquantennale. Molti degli esploratori robotici più famosi, come i rover Curiosity e Perseverance o la sonda Cassini, hanno utilizzato generatori termoelettrici a radioisotopi (RTG) per operare nelle profondità dello Spazio. Tuttavia, il passaggio a un vero e proprio reattore a fissione sulla Luna rappresenta un salto di qualità senza precedenti in termini di potenza erogata.

Tabella di marcia verso il 2030

Il cronoprogramma è serrato e trae origine da una direttiva esecutiva che impone l’inizio della costruzione della base lunare entro il 2030.

2024 – 2025 – Sviluppo e test dei prototipi di reattori a fissione compatti;

2027 – 2028 – Test di integrazione dei sistemi di lancio e schermatura radiazioni;

2030 – Lancio e installazione del primo reattore operativo sulla superficie lunare.

L’accordo appena firmato garantisce che le risorse dei laboratori nazionali del DOE siano a piena disposizione della NASA per rispettare questa scadenza. La corsa verso la Luna è ripartita, e questa volta l’obiettivo non è solo toccare il suolo, ma costruire le fondamenta per restare.