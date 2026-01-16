Montagna: domenica la giornata nazionale sulla prevenzione degli incidenti

Torna anche nel 2026 la giornata nazionale dedicata alla prevenzione degli incidenti invernali in montagna, promossa dal Club Alpino Italiano (CAI) e dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). L’iniziativa, giunta alla 26ª edizione, conferma il titolo introdotto lo scorso anno, “Sicuri in Montagna d’Inverno“, a sottolineare l’evoluzione delle attività praticate nella stagione fredda e delle criticità legate ai cambiamenti ambientali. L’appuntamento è fissato per domenica 18 gennaio e coinvolgerà oltre 30 località alpine e appenniniche distribuite in diverse regioni italiane. La giornata sarà interamente dedicata alla prevenzione degli incidenti tipici dell’inverno, con attività informative e dimostrative sulla valutazione delle condizioni nivometeorologiche, sulla gestione del freddo e dell’ipotermia, sui rischi di scivolata su neve e ghiaccio, sugli incidenti in cascate di ghiaccio e sul pericolo valanghe, comprese le tecniche di autosoccorso.

Gli organizzatori sottolineano come la prevenzione resti fondamentale anche in presenza di innevamenti irregolari o inferiori alla media: la scarsità di neve, infatti, non riduce i rischi, ma può rendere più frequenti superfici dure e insidiose. Tra le novità dell’edizione 2026, la distribuzione di card informative tascabili con indicazioni essenziali per la sicurezza, numeri di emergenza e regole di comportamento in caso di incidente, pensate per accompagnare gli appassionati in ogni uscita in montagna.