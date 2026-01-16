Montagna: domenica la giornata nazionale sulla prevenzione degli incidenti

Domenica una giornata interamente dedicata alla prevenzione degli incidenti tipici dell’inverno

montagna

Torna anche nel 2026 la giornata nazionale dedicata alla prevenzione degli incidenti invernali in montagna, promossa dal Club Alpino Italiano (CAI) e dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). L’iniziativa, giunta alla 26ª edizione, conferma il titolo introdotto lo scorso anno, “Sicuri in Montagna d’Inverno“, a sottolineare l’evoluzione delle attività praticate nella stagione fredda e delle criticità legate ai cambiamenti ambientali. L’appuntamento è fissato per domenica 18 gennaio e coinvolgerà oltre 30 località alpine e appenniniche distribuite in diverse regioni italiane. La giornata sarà interamente dedicata alla prevenzione degli incidenti tipici dell’inverno, con attività informative e dimostrative sulla valutazione delle condizioni nivometeorologiche, sulla gestione del freddo e dell’ipotermia, sui rischi di scivolata su neve e ghiaccio, sugli incidenti in cascate di ghiaccio e sul pericolo valanghe, comprese le tecniche di autosoccorso.

Gli organizzatori sottolineano come la prevenzione resti fondamentale anche in presenza di innevamenti irregolari o inferiori alla media: la scarsità di neve, infatti, non riduce i rischi, ma può rendere più frequenti superfici dure e insidiose. Tra le novità dell’edizione 2026, la distribuzione di card informative tascabili con indicazioni essenziali per la sicurezza, numeri di emergenza e regole di comportamento in caso di incidente, pensate per accompagnare gli appassionati in ogni uscita in montagna.

