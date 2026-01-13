NASA e SpaceX: aperte le iscrizioni alla stampa per la missione Crew-12

Sono aperte le iscrizioni per l’accredito stampa per il lancio della dodicesima missione rotazionale della NASA di un razzo SpaceX Falcon 9 e della navicella spaziale Dragon, che trasporterà gli astronauti alla Stazione Spaziale Internazionale per una spedizione scientifica dallo Space Launch Complex 40 presso la Cape Canaveral Space Force Station in Florida. La NASA ha annunciato che non prevede di effettuare l’ammaraggio prima di giovedì 15 gennaio per la missione Crew-11. L’agenzia sta inoltre collaborando con SpaceX e partner internazionali per anticipare il lancio di Crew-12, attualmente previsto per domenica 15 febbraio.

L’equipaggio comprende gli astronauti della NASA Jessica Meir, comandante, Jack Hathaway, pilota; l’astronauta dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea) Sophie Adenot, specialista di missione; e il cosmonauta di Roscosmos Andrey Fedyaev, specialista di missione. Questo sarà il secondo volo spaziale per Meir e Fedyaev, e il primo per Hathaway e Adenot verso il laboratorio orbitante.

Le scadenze per l’accreditamento dei media per il lancio Crew-12 nell’ambito del programma Commercial Crew della NASA sono le seguenti: