Neve forte a Gambarie: in Calabria inizia l’ennesima grande nevicata di quest’inverno. Domani sarà memorabile | LIVE

Ha ricominciato a nevicare in modo molto intenso a Gambarie d’Aspromonte, la nota località sciistica situata a 1.310 metri di altitudine sul livello del mare a pochi chilometri da Reggio Calabria e dallo Stretto di Messina. A Reggio, in città, diluvia con +9°C e a Gambarie ha iniziato a nevicare da poco, per l’ennesima nevicata di quest’inverno che si intensificherà nella sera-notte e soprattutto domani, domenica 1 febbraio.

La nevicata di domani sarà un’altra grande nevicata in Calabria, importante per i grandi accumuli nivometrici soprattutto in Sila e sul Pollino. La quota neve non scenderà molto: si manterrà sempre superiore ai 1.100/1.200 metri di altitudine. Ma gli accumuli saranno straordinari: in Sila cadranno oltre 50cm di neve fresca in poche ore.

