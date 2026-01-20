Neve USA, caos in Michigan: il “Lake Effect” innesca maxi-tamponamento con oltre 100 veicoli | VIDEO

Una violenta tempesta invernale alimentata dall’umidità dei Grandi Laghi, negli USA, ha trasformato l’autostrada Interstate 196 in una trappola di ghiaccio e lamiere. Ieri le condizioni di visibilità nulla e il manto stradale gelato hanno causato un maxi-tamponamento a catena che ha coinvolto oltre 100 veicoli, paralizzando il traffico a Sud/Ovest di Grand Rapids. Secondo i rapporti della Polizia di Stato del Michigan, la collisione massiva ha incluso più di 30 autoarticolati. Nonostante la gravità dell’incidente e i numerosi feriti segnalati, le autorità hanno confermato con sollievo che, al momento, non si registrano decessi.

La neve “Effetto Lago”

Il “Lake Effect Snow” (neve “Effetto Lago”) è un fenomeno meteorologico che si verifica quando una massa d’aria gelida e secca scorre sopra le acque più calde dei Grandi Laghi. L’aria fredda assorbe calore e umidità dalla superficie lacustre, diventando instabile e formando intense bande nuvolose. Quando queste nubi raggiungono la costa, spinte dai venti, scaricano enormi quantità di neve in tempi brevissimi. In Michigan, questo fenomeno ha causato il “whiteout” (visibilità zero) responsabile del maxi-tamponamento: una nevicata localizzata ma estremamente violenta, capace di seppellire intere autostrade mentre a pochi km di distanza il cielo appare quasi sereno.

Operazioni di soccorso in condizioni estreme

Le autorità hanno disposto la chiusura immediata di entrambe le direzioni della I-196 per consentire le operazioni di sgombero. I conducenti rimasti bloccati sono stati trasferiti a bordo di autobus verso la Hudsonville High School, allestita come centro di accoglienza temporaneo.

Un’ondata di gelo che attraversa gli Stati Uniti

Il disastro in Michigan è solo l’ultimo effetto di una perturbazione invernale di vasta scala che sta colpendo gran parte del Nord America:

Allerta Meteo: il National Weather Service ha emesso avvisi per freddo estremo e tempeste di neve dal Minnesota fino a New York, passando per Wisconsin, Indiana, Ohio e Pennsylvania;

il National Weather Service ha emesso avvisi per freddo estremo e tempeste di neve dal Minnesota fino a New York, passando per Wisconsin, Indiana, Ohio e Pennsylvania; Neve a Sud: nella giornata di domenica, la neve ha raggiunto persino il Panhandle della Florida, un evento estremamente raro;

nella giornata di domenica, la neve ha raggiunto persino il Panhandle della Florida, un evento estremamente raro; Gelo in arrivo: le previsioni indicano temperature sotto lo zero in Florida centro-settentrionale e nella Georgia sud-orientale.

La polizia stradale invita alla massima prudenza, raccomandando di mettersi in viaggio solo se strettamente necessario, dato che il rischio di nuovi incidenti dovuti alle “black ice” (lastre di ghiaccio invisibili) rimane elevatissimo per le prossime 24 ore.