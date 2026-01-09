NIS riavvia la raffineria serba grazie a una deroga USA: arrivano le prime spedizioni di greggio

La compagnia petrolifera serba di proprietà russa NIS ha dichiarato di aver importato le prime spedizioni di petrolio necessarie per riavviare l’unica raffineria del Paese, dopo aver ottenuto una deroga alle sanzioni statunitensi. Lo scorso ottobre Washington ha imposto delle sanzioni alla NIS nell’ambito di misure più ampie volte a colpire il settore energetico russo a seguito della guerra di Mosca in Ucraina. Tuttavia, ha concesso alla società una licenza operativa temporanea fino al 23 gennaio, concedendole una piccola finestra temporale per rifornirsi di carichi internazionali, con l’arrivo dell’inverno. “Si prevede che il petrolio verrà consegnato alla raffineria di Pancevo durante la prossima settimana, mentre la società prevede di importare quantità aggiuntive”, ha affermato NIS.

Il petrolio verrà consegnato tramite l’oleodotto adriatico croato (JANAF), l’unica via di trasporto verso la Serbia, Paese senza sbocco sul mare. Secondo quanto riferito da una fonte a Reuters, il primo carico da 85.000 tonnellate è il greggio iracheno proveniente da Kirkuk, già stoccato presso il terminal di Omisalj in Croazia. Secondo la fonte, la NIS si è assicurata anche un carico più piccolo di greggio libico Es Sider, la cui consegna è prevista per fine gennaio. In base ai calcoli di Reuters, i due carichi dovrebbero consentire alla raffineria di Pancevo di funzionare per almeno 9 giorni, supponendo che funzioni a piena capacità. La NIS non ha commentato.