Nucleare, fermato il riavvio della centrale Kashiwazaki-Kariwa: Tepco ferma il reattore numero 6

Un guasto al sistema di controllo delle barre blocca il riavvio della centrale nucleare più grande del mondo, 15 anni dopo Fukushima

giappone energia nucleare

La Tokyo Electric Power Company (Tepco) ha spento il reattore numero 6 della centrale nucleare di Kashiwazaki-Kariwa, la più grande al mondo per capacità, a seguito di un allarme nel sistema di monitoraggio delle barre di controllo. L’evento è avvenuto appena un giorno dopo il riavvio dell’impianto, fermo dal 2011 dopo il disastro di Fukushima. Secondo un comunicato della società, l’allarme si è attivato durante la rimozione di una barra di controllo, operazione fondamentale per regolare la potenza del reattore e garantirne la sicurezza. Nonostante i tentativi di sostituire i componenti elettrici del pannello di controllo, il problema è persistito, rendendo necessario un approfondimento tecnico. Tepco ha assicurato che l’impianto è stabile e non ci sono rischi radioattivi per le aree circostanti.

Il reattore 6 aveva ricevuto l’approvazione per la riattivazione dall’assemblea della prefettura di Niigata lo scorso dicembre, dopo il via libera dell’ente regolatore nucleare giapponese per 2 dei 7 reattori del complesso.

