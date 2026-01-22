Nucleare, fermato il riavvio della centrale Kashiwazaki-Kariwa: Tepco ferma il reattore numero 6

La Tokyo Electric Power Company (Tepco) ha spento il reattore numero 6 della centrale nucleare di Kashiwazaki-Kariwa, la più grande al mondo per capacità, a seguito di un allarme nel sistema di monitoraggio delle barre di controllo. L’evento è avvenuto appena un giorno dopo il riavvio dell’impianto, fermo dal 2011 dopo il disastro di Fukushima. Secondo un comunicato della società, l’allarme si è attivato durante la rimozione di una barra di controllo, operazione fondamentale per regolare la potenza del reattore e garantirne la sicurezza. Nonostante i tentativi di sostituire i componenti elettrici del pannello di controllo, il problema è persistito, rendendo necessario un approfondimento tecnico. Tepco ha assicurato che l’impianto è stabile e non ci sono rischi radioattivi per le aree circostanti.

Il reattore 6 aveva ricevuto l’approvazione per la riattivazione dall’assemblea della prefettura di Niigata lo scorso dicembre, dopo il via libera dell’ente regolatore nucleare giapponese per 2 dei 7 reattori del complesso.