Nuisance Bear: l’Uomo è il vero predatore? Il thriller polare che ha scioccato il Sundance

Il cinema documentaristico sta vivendo una rivoluzione narrativa che scuote le fondamenta del genere naturalistico tradizionale. Al centro di questo terremoto culturale, presentato con fragore al Sundance Film Festival del 2026, si trova Nuisance Bear, l’espansione a lungometraggio dell’omonimo e premiato cortometraggio del 2021. I registi canadesi Gabriela Osio Vanden e Jack Weisman hanno trascorso anni a Churchill, nel Manitoba, cittadina nota come la “capitale mondiale degli orsi polari”, per catturare una realtà che le telecamere patinate dei grandi network televisivi hanno sempre preferito ignorare. Il risultato non è il classico racconto sulla natura incontaminata, ma un’opera viscerale che il Washington Post ha paragonato a un thriller d’azione d’altri tempi, capace di trasformare maestosi predatori in fuggitivi disperati.

L’orso polare come fuggiasco in un mondo alieno

La forza dirompente di Nuisance Bear risiede nel suo radicale ribaltamento del punto di vista. Mentre i documentari classici osservano l’animale da una distanza sicura e quasi divina, la pellicola di Osio Vanden e Weisman immerge lo spettatore nell’esperienza sensoriale dell’orso polare braccato. La narrazione visiva, priva di commenti didascalici per gran parte della sua durata, segue gli esemplari definiti “molesti” mentre tentano di attraversare il centro abitato di Churchill durante la loro annuale migrazione. Le strade della cittadina, anziché essere un rifugio, si trasformano in un percorso a ostacoli fatto di fari accecanti, sirene spiegate e proiettili di gomma. Questa scelta stilistica rende il film simile a The Fugitive, dove il protagonista non è un criminale, ma una creatura che cerca semplicemente di percorrere un sentiero tracciato dai suoi antenati millenni prima che l’uomo costruisse basi militari e hotel di lusso sul suo cammino.

Il conflitto tra turismo di massa e realtà indigena

Il documentario mette a nudo la grottesca contraddizione del turismo ecologico moderno. Da un lato ci sono i paparazzi della fauna selvatica, turisti disposti a pagare cifre astronomiche per scattare la foto perfetta da postare sui social, spesso ignari del disturbo che arrecano all’ecosistema. Dall’altro emerge la voce cruda e autentica degli Inuit, rappresentata nel film dal narratore e anziano della comunità Mike Tunalaaq Gibbons. Per la popolazione locale, l’orso non è un peluche da ammirare o un simbolo di estinzione imminente, ma una minaccia reale e quotidiana alla sicurezza delle proprie famiglie. Gibbons spiega con dolorosa lucidità come le politiche di conservazione occidentali spesso ignorino le necessità delle comunità indigene, limitandosi a spostare il “problema” più a nord, verso villaggi come Arviat, dove gli orsi vengono depositati dagli elicotteri dopo essere stati marchiati con vernice verde come segno di infamia.

Tra film dell’orrore e critica sociale

In alcune sequenze notturne, Nuisance Bear cambia pelle e assume le tinte di un film sugli zombie. Le ombre massicce degli orsi che scivolano tra le case avvolte dalla neve creano un senso di minaccia costante, evidenziando la fragilità della convivenza tra specie diverse in un territorio estremo. Il pubblico in sala ha reagito con un trasporto raramente visto per un documentario, tifando apertamente per l’orso quando riesce a sfuggire a una trappola o provando un senso di profonda tristezza durante le immagini dell’animale che penzola nel vuoto, trasportato da un elicottero della forestale. Questa risposta emotiva è il frutto di una produzione targata A24, la casa di distribuzione che ha fatto della narrazione provocatoria il suo marchio di fabbrica, e che qui riesce a trasformare un tema ambientale in un’indagine filosofica su chi sia il vero “intruso” in un paesaggio condiviso.

Verso una nuova consapevolezza della conservazione

L’eredità che questo film lascia allo spettatore è un profondo senso di disagio nei confronti dell’attuale modello di tutela ambientale. Il documentario suggerisce che il problema non sia l’orso “molesto”, ma un sistema che lo ha reso tale attirandolo con discariche di cibo facile e abituandolo alla presenza umana per scopi di lucro. La sfida lanciata da Nuisance Bear è quella di guardare oltre lo spettacolo della natura e riconoscere le complessità di un mondo dove la sopravvivenza è legata a doppio filo alla colonizzazione e allo sfruttamento delle risorse. Mentre i titoli di coda scorrono sulle note della colonna sonora composta da Cristobal Tapia de Veer, rimane nell’aria la domanda fondamentale posta dall’Inuit Gibbons: perché gli occidentali volano per migliaia di chilometri solo per vedere un orso, mentre chi ci convive da sempre prega solo di non incontrarne mai uno sulla soglia di casa?