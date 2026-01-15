Nuovo dramma in Thailandia, crolla un’altra gru: 2 morti | VIDEO

Due persone sono morte dopo che una gru edile è crollata su un’autostrada in Thailandia, solo un giorno dopo che un incidente con una gru in un’altra parte del Paese ha causato la morte di 32 persone. La gru era impiegata per costruire una superstrada a Samut Sakhon, un sobborgo di Bangkok. Il video a corredo dell’articolo mostra il momento in cui la gru si è schiantata sull’autostrada, schiacciando alcune auto e lasciando una nuvola di polvere e detriti al suo passaggio.

In entrambi gli incidenti i lavori di costruzione sono gestiti dalla stessa società, Italian-Thai Development, una delle più grandi imprese edili della Thailandia. Questi incidenti sottolineano quanto siano comuni gli incidenti mortali nei cantieri edili in questa nazione del Sud/Est asiatico, in parte a causa della scarsa applicazione delle norme e dei regolamenti di sicurezza. L’azienda è anche responsabile della costruzione di un grattacielo di Bangkok crollato lo scorso marzo durante un terremoto, quando nessun altro edificio della città era crollato.

Negli ultimi 7 anni, circa 150 persone hanno perso la vita in numerosi incidenti avvenuti durante un progetto di miglioramento stradale che collega Bangkok al Sud del Paese.