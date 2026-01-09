Oltre 2000 stelle vicine alla Terra potrebbero ospitare la vita

Un nuovo censimento ha rivelato che oltre 2000 stelle vicine alla Terra potrebbero essere candidate ideali per ospitare forme di vita. Si tratta delle cosiddette “nane arancioni” o nane K, stelle più piccole e meno luminose del Sole, ma estremamente stabili nel tempo. La ricerca è stata condotta da Sebastián Carrazco-Gaxiola dell’Università Georgia State e presentata al convegno della Società Astronomica Americana a Phoenix, Arizona. Le nane K rappresentano un tipo di stella finora poco considerato negli studi sulla vita extraterrestre, ma le loro caratteristiche le rendono potenziali “culle” di pianeti abitabili. A differenza delle giganti blu, che bruciano velocemente e vivono solo pochi milioni di anni, le nane arancioni consumano lentamente il loro combustibile, garantendo calore costante per decine di miliardi di anni. Inoltre, non sono soggette a intensi brillamenti di radiazioni, rendendo l’ambiente circostante più sicuro per lo sviluppo della vita.

Il censimento, ottenuto combinando osservazioni di due telescopi situati in Cile e Arizona, ha permesso di mappare tutte le nane K entro 130 anni luce dalla Terra, creando una guida preziosa per future ricerche di esopianeti abitabili. “Questa indagine costituirà la base per gli studi sulle stelle vicine per i decenni a venire, stelle e pianeti che saranno le destinazioni per l’esplorazione spaziale nel lontano futuro dei viaggi spaziali“, ha spiegato Todd Henry della Georgia State.