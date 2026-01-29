Ondata di gelo negli USA, almeno 80 morti: corsa contro il tempo per ripristinare l’elettricità e riaprire le strade

Il Mississippi ha inviato 500 soldati della Guardia Nazionale per liberare le strade bloccate dagli alberi caduti e il Tennessee ha schierato quasi 1.000 elettricisti per ripristinare l’elettricità in migliaia di case di Nashville, mentre gli stati del Sud degli USA si affrettano a riprendersi da una paralizzante tempesta invernale prima che arrivi un’altra pericolosa ondata di freddo domani, venerdì 30 gennaio. Il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) ha affermato che l’aria artica in arrivo nel Sud-Est farà precipitare le temperature, già rigide, fino a -12°C nella notte di venerdì in città come Nashville, dove oltre 90.000 case e aziende sono ancora senza elettricità cinque giorni dopo che una violenta tempesta ha scaricato neve e ghiaccio sugli Stati Uniti orientali.

Almeno 80 persone sono morte in aree colpite dal freddo estremo, dal Texas al New Jersey. Il gelo prolungato ha lasciato alcune persone sempre più disperate in una regione non abituata e mal equipaggiata per un freddo simile.

I soccorritori del Mississippi ricevevano chiamate da persone che avevano esaurito cibo e medicinali mentre erano bloccate a casa. In Tennessee, gli agenti hanno effettuato controlli di sicurezza sui residenti di cui non si avevano notizie da giorni. La situazione nel Mississippi settentrionale, duramente colpito, era “di vita o di morte“, ha detto Jamie Partridge, residente di lunga data di Batesville, dove i residenti tremavano in coda fuori da un supermercato Walmart in attesa del loro turno per fare la spesa.

La situazione blackout

Ieri, secondo il sito web di monitoraggio delle interruzioni poweroutage.us, più di 300.000 case e aziende statunitensi erano senza elettricità. La stragrande maggioranza si trovava in Mississippi e Tennessee, con circa 100.000 unità in entrambi i Paesi. Oggi, la Nashville Electric Service ha dichiarato in un post sui social media di aver impiegato 963 elettricisti per le riparazioni dopo che la tempesta ha spezzato centinaia di pali della luce nell’area di Nashville. Un vicepresidente dell’azienda di servizi pubblici, Brent Baker, ha affermato ieri che le squadre avrebbero avuto bisogno del fine settimana, o più a lungo, prima che tutti i clienti potessero essere ricollegati.

La situazione sulle strade

Le Interstate 55 e 22 sono state chiuse nel Mississippi settentrionale dopo che le squadre di emergenza con carri attrezzi e spazzaneve hanno rimosso i veicoli bloccati sulle strade ghiacciate. Il Governatore Tate Reeves ha dichiarato che le squadre stradali continueranno a lavorare oggi per riaprire le principali autostrade. Reeves ha dichiarato di aver mobilitato 500 soldati della Guardia Nazionale per rimuovere alberi e altri detriti che ancora bloccano le strade.

I funzionari del Mississippi affermano che si tratta della peggiore tempesta invernale dello stato dal 1994.

Circa 60 centri di riscaldamento sono stati aperti in tutto lo stato, noto per essere uno dei più poveri della nazione. Ma per alcune comunità non sono stati sufficienti. Hal Ferrell, sindaco di Batesville, ha dichiarato ieri che nessuno in città ha elettricità e, con le strade ancora scivolose a causa del ghiaccio, è troppo presto per iniziare gli sforzi di recupero. “Siamo in un vero disastro e i centri di riscaldamento semplicemente non esistono per 7.500 persone“, ha detto Ferrell.

Ancora freddo e neve

I meteorologi prevedono che le temperature sotto lo zero persisteranno negli Stati Uniti orientali fino a febbraio e che ci sono alte probabilità di forti nevicate nelle Carolina, in Virginia e nel nord-est della Georgia questo weekend. Sono possibili nevicate anche lungo la costa orientale, dal Maryland al Maine. Secondo il National Weather Service, questa sera c’è una leggera possibilità di pioggia gelata in alcune zone del Mississippi e una limitata possibilità di nevicate a Nashville nella notte di venerdì.

Tuttavia, i meteorologi affermano che la minaccia maggiore è il freddo intenso, con temperature gelide sotto lo zero possibili in alcune zone del Sud, a causa delle diffuse interruzioni di corrente.

I funzionari dell’Università del Mississippi, a Oxford, innevata, hanno deciso di annullare lezioni e attività del campus per una seconda settimana, con l’intenzione di riaprire il 9 febbraio. Sebbene l’elettricità fosse stata ripristinata nel campus, gli operai stanno ancora rimuovendo i rami penzolanti dagli alberi, hanno dichiarato i funzionari dell’università in un comunicato.