Palazzo Chigi: “a Niscemi quadro complesso finché la frana è attiva, massimo impegno di governo e istituzioni per assistere gli sfollati”

A Niscemi, “a rendere complesso il quadro è l’impossibilità, finché la frana rimarrà attiva, di identificare con esattezza l’area su cui intervenire e stabilire di conseguenza le modalità di intervento”. Lo riferisce un comunicato di Palazzo Chigi sulla visita del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che “si è recata questa mattina in Sicilia per sorvolare in elicottero i territori più colpiti dall’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito nei giorni scorsi il territorio, in particolare per il passaggio del ciclone Harry“. Meloni, viene spiegato, “è arrivata a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, dove una frana attiva di grandi dimensioni sta interessando il centro abitato e ha finora portato all’evacuazione di circa 1.500 cittadini. A Niscemi, il Presidente Meloni ha incontrato il Sindaco Massimiliano Conti e ha presieduto presso la sede del Comune una riunione, alla quale hanno partecipato il Prefetto di Caltanissetta, il Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano e i tecnici della Protezione Civile”.

Nel corso dell’incontro a Niscemi del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con le autorità sul territorio e i responsabili della Protezione Civile, è stato fatto il punto sull’emergenza ed è stato confermato il massimo impegno del governo e delle istituzioni competenti per assistere gli sfollati, a favore dei quali è stato già previsto il contributo di autonoma sistemazione, per ripristinare la viabilità, la ripresa dell’attività scolastica e la funzionalità della rete di forniture di gas ed energia elettrica.

Meloni al sindaco di Niscemi: “il governo agirà velocemente sugli indennizzi”

Giorgia Meloni ha garantito al sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, che il governo farà tutto ciò che è possibile per scongiurare che si ripeta quanto accaduto con la frana del 1997, in particolare per ciò che riguarda i ritardi negli indennizzi. Il governo – informa sempre una nota di Palazzo Chigi – agirà velocemente in questa direzione, e il Presidente del Consiglio Meloni si è impegnata a fissare un nuovo incontro tra circa due settimane per prendere decisioni più dettagliate, alla luce delle necessarie informazioni.

Meloni ha colto anche l’occasione per ringraziare Angelo Bonelli, presente a Niscemi, con cui – si legge sempre nella nota – ha avuto occasione di confrontarsi sulla grave emergenza.