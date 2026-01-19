Paura a Bogliasco, crolla una parte della falesia: ricerche in corso | FOTO

La sala operativa della Protezione civile di Regione Liguria è in contatto con i vigili del fuoco e con il sindaco Luca Pastorino dopo il crollo di una parte della falesia a Bogliasco, in provincia di Genova. “La nostra Sala è stata allertata nell’immediatezza dell’accaduto. Attendiamo con apprensione l’esito delle ricerche in corso da parte dei vigili del fuoco, anche con l’ausilio di unità cinofile, sperando che non risultino persone coinvolte”. Così l’assessore regionale alla Protezione Civile della Liguria Giacomo Raul Giampedrone.