Perché Tesla non produrrà più Model S e Model X e cosa cambia adesso: tutti i modelli che rimangono in produzione e i nuovi in arrivo

L’annuncio arrivato durante l’ultima conferenza sui risultati finanziari del quarto trimestre 2025 ha segnato una svolta storica per il settore automobilistico globale. Tesla ha ufficialmente confermato che la produzione delle sue ammiraglie storiche, la Model S e la Model X, terminerà definitivamente entro il secondo trimestre del 2026. Elon Musk ha utilizzato l’espressione “congedo con onore” per descrivere il pensionamento dei due veicoli che, più di ogni altro, hanno dimostrato al mondo che l’auto elettrica poteva essere non solo sostenibile, ma anche desiderabile, lussuosa e incredibilmente veloce. La decisione non nasce da un fallimento tecnologico, ma da una precisa necessità strategica: la riconversione industriale.

Il cuore di questa trasformazione risiede nella fabbrica di Fremont, in California. Lo stabilimento che un tempo ospitava le linee di montaggio delle berline e dei SUV di lusso sarà interamente riconvertito per la produzione di massa di Optimus, il robot umanoide di Tesla. Musk ha chiarito che lo spazio fisico e le risorse ingegneristiche precedentemente dedicati ai modelli “S” e “X” sono ora vitali per scalare la produzione di quello che viene definito il prodotto più importante nella storia dell’azienda. L’obiettivo dichiarato è raggiungere una capacità produttiva di un milione di unità robotiche all’anno proprio a Fremont, spostando Tesla dal ruolo di semplice costruttore di auto a quello di leader mondiale nell’intelligenza artificiale applicata alla robotica fisica.

Dal punto di vista del mercato, la scelta appare quasi obbligata dai numeri. Nel corso del 2025, la Model S e la Model X hanno rappresentato meno del 3% delle consegne globali di Tesla, in un contesto in cui il mercato è ormai dominato dalla Model Y, l’auto più venduta al mondo, e dalla Model 3 aggiornata. Le ammiraglie, pur avendo ricevuto costanti miglioramenti software e hardware come le versioni Plaid, faticavano a giustificare i loro costi di produzione in un’architettura industriale che Tesla sta cercando di semplificare radicalmente per abbattere i prezzi e aumentare i margini.

Guardando al futuro, la gamma automobilistica di Tesla non rimarrà orfana di novità. Mentre la Model 3 e la Model Y continueranno a essere i pilastri delle vendite globali, il 2026 vedrà l’ingresso in scena del Cybercab. Questo veicolo, completamente autonomo e privo di volante e pedali, rappresenta la vera scommessa di Musk sulla mobilità urbana. Parallelamente, cresce l’attesa per la cosiddetta “Model 2“, una vettura compatta da 25.000 dollari (21 mila euro) che condividerà gran parte della piattaforma con il Robotaxi, ma con controlli tradizionali, pensata per aggredire i segmenti di mercato più popolari in Europa e Asia.

Infine, per gli amanti delle prestazioni estreme che sentiranno la mancanza della Model S Plaid, Tesla ha fissato per l’aprile del 2026 il debutto della nuova Roadster. Questa supercar promette di spingere i limiti della fisica con tecnologie derivate dal settore aerospaziale, fungendo da nuovo “halo car” per il marchio. Insieme alla crescita della produzione del Cybertruck e al lancio su larga scala del camion Semi, Tesla si prepara a un 2027 in cui l’auto privata sarà solo una parte di un ecosistema molto più vasto, composto da robot che lavorano nelle fabbriche e flotte di taxi autonomi che solcano le città.

Riepilogo storico e stato della produzione di Tesla aggiornato a fine Gennaio 2026