Petrolio, l’OPEC+ pronta a confermare la pausa sulla produzione per marzo

Si prevede che l‘OPEC+, con i prezzi in aumento a causa del calo della produzione petrolifera del Kazakistan, manterrà la sospensione degli aumenti della produzione di petrolio per marzo in occasione della riunione in programma domenica prossima. Lo hanno dichiarato all’agenzia Reuters tre delegati dell’OPEC+. La riunione degli otto membri dell’OPEC+, che produce circa la metà del petrolio mondiale, segue un balzo dell’8% dei prezzi del petrolio dall’inizio del mese, superando i 66 dollari al barile, nonostante il timore che un eccesso di offerta possa spingere i prezzi al ribasso. Gli otto membri (Arabia Saudita, Russia, Emirati Arabi Uniti, Kazakistan, Kuwait, Iraq, Algeria e Oman) – che si riuniranno il prossimo 1° febbraio – da aprile a dicembre 2025 hanno aumentato gli obiettivi di produzione di petrolio di circa 2,9 milioni di barili al giorno, pari a quasi il 3% della domanda mondiale, e hanno sospeso gli aumenti mensili per gennaio-marzo a causa delle deboli previsioni della domanda.

L’OPEC e le autorità di Arabia Saudita e Russia non hanno risposto alle richieste di commento di Reuters sulla prossima riunione. Commentando la produzione venezuelana, uno dei tre delegati ha detto che una ripresa richiederà tempo e che non è ancora probabile che avrà un impatto significativo sull’equilibrio del mercato petrolifero globale. Gli Stati Uniti hanno catturato il presidente Nicolas Maduro ad inizio gennaio e hanno esortato le compagnie petrolifere ad investire in Venezuela per aumentare la produzione. Le minacce di possibili perdite hanno sollevato la prospettiva di una riduzione delle forniture, mentre gli attacchi dei droni e i problemi tecnici hanno ridotto la produzione. JP Morgan prevede che il giacimento petrolifero di Tengiz, in Kazakistan, rimarrà inutilizzato per il resto di gennaio. Secondo JPM, la produzione petrolifera del Kazakistan a gennaio sarà in media di 1,0-1,1 milioni di barili al giorno, rispetto al livello abituale di circa 1,8 milioni di barili al giorno.