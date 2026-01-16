Pichetto Fratin: “senza nucleare non avremo indipendenza energetica”

“La richiesta di energia elettrica è destinata a raddoppiare e noi stiamo creando le condizioni perché l’Italia possa essere pronta per fare fronte a questo nuovo fabbisogno, perché non debba rinunciare ai suoi standard, al suo sistema produttivo, i cittadini al loro benessere. La produzione di rinnovabili sta crescendo, il processo di decarbonizzazione del nostro sistema industriale è molto avanti e veloce, ma non potremo mai raggiungere l’obiettivo dell’indipendenza energetica senza un apporto del nucleare. Il nucleare oggi è una energia sicura e pulita, non è nemmeno paragonabile a quello di 40 anni fa: come paragonare un telefono a gettoni con la rotella che si usava allora con uno smartphone moderno. La differenza tra noi di Forza Italia e gli altri è che noi non abbiamo una impostazione ideologica, teniamo i piedi per terra, siamo concreti. Guarda cosa è successo col gasdotto Tap: senza quei 10 miliardi di metri cubi di gas, oggi saremmo al freddo”: sono le parole del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ospite di Forza 4, il videopodcast di Forza Italia.

“La mia storia? E’ quella di un ragazzo piemontese che a 14 anni era destinato a fare l’operaio ma, pian piano, con lo studio prima, l’insegnamento, la professione e con la passione politica, si è costruito un percorso diverso. Il mio primo incontro con Silvio Berlusconi fu organizzato da Jas Gawronski prima ancora che nascesse Forza Italia, quando cercavano professionisti da coinvolgere nel progetto. Il presidente mi chiamò per chiedermi di candidarmi in Piemonte, feci finta di pensarci, ma ci ho pensato otto secondi…” conclude.