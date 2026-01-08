Plastic Free 2026: in arrivo l’annuncio sui Comuni italiani più attenti all’ambiente

Sarà presentata mercoledì 14 gennaio alle ore 11:30, presso la Sala Stampa della Camera dei deputati a Montecitorio, l’edizione 2026 dei Comuni Plastic Free. Alla conferenza parteciperà l’On. Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera, insieme al fondatore e presidente di Plastic Free Onlus, Luca De Gaetano e ai referenti regionali dell’associazione impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica. Nel corso dell’incontro saranno ufficialmente annunciati i Comuni italiani che hanno ottenuto il riconoscimento Plastic Free 2026, selezionati per essersi distinti nella lotta all’abbandono della plastica, nella promozione e sensibilizzazione di comportamenti sostenibili e nella gestione virtuosa dei rifiuti urbani. I Comuni selezionati saranno successivamente premiati durante l’evento nazionale che si terrà il 14 marzo 2026 presso il Teatro Olimpico di Roma.

“Nel 2025 sono stati 122 i Comuni premiati per l’impegno dimostrato sul fronte ambientale – dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus – e l’entusiasmo che registriamo da parte delle amministrazioni cresce di anno in anno. Questo percorso certifica l’impatto positivo di un modello basato sulla collaborazione tra associazionismo e pubbliche amministrazioni. Ringraziamo l’On. Rotelli per l’attenzione e la sensibilità dimostrata nei confronti della nostra missione e delle nostre battaglie”.

Nei suoi primi anni di attività, Plastic Free Onlus ha coinvolto oltre 260.000 volontari in quasi 10.000 iniziative di pulizia ambientale, rimuovendo 4,8 milioni di chili di plastica e rifiuti. Oggi presente in oltre 40 Paesi nel mondo, l’associazione può contare su una rete capillare di 1.200 referenti territoriali, grazie alla quale sono stati sottoscritti oltre 500 protocolli d’intesa con le amministrazioni comunali. Plastic Free è inoltre attiva nella sensibilizzazione nelle scuole – con più di 4.000 appuntamenti e il coinvolgimento di oltre 350.000 studenti – e in progetti sociali di reinserimento. A rafforzare ulteriormente la sinergia con gli enti locali, è stato recentemente siglato anche un Protocollo d’intesa nazionale con ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, per promuovere una collaborazione strutturata e continuativa tra amministrazioni pubbliche e volontariato ambientale, nell’ottica di un impegno condiviso per la tutela del territorio.