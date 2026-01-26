Plenitude e Zanasi Group: accordo quadriennale per energia rinnovabile

Plenitude e Zanasi Group, official Ferrari service e storica azienda specializzata nelle lavorazioni di carrozzeria, meccanica, verniciatura e restauro di vetture di lusso hanno sottoscritto un contratto quadriennale Ppa-Power purchase agreement per la fornitura di 4,38 GWh/anno di energia da impianti rinnovabili. L’accordo consentirà a Zanasi Group di acquistare energia elettrica proveniente da impianti rinnovabili ubicati in Italia e gestiti nel portafoglio di Plenitude e le relative ‘garanzie d’origine’, coprendo circa il 50% del proprio fabbisogno energetico annuale.

L’accordo garantirà a Zanasi la stabilità dei costi energetici grazie a un prezzo concordato per la durata contrattuale. Si tratta di una tipologia di fornitura innovativa, adeguata ai profili di consumo delle aziende di medie dimensioni. In tale ambito, Zanasi Group si colloca tra le prime realtà in Italia ad aver dimostrato una visione strategica e una concreta capacità decisionale, sottoscrivendo un contratto Ppa di durata inferiore rispetto ai contratti di lungo termine generalmente adottati dalle grandi corporate, ma coerente con le proprie esigenze operative e di pianificazione.

L’intesa consolida la collaborazione avviata nel 2023 che ha visto Plenitude realizzare 4 impianti fotovoltaici negli stabilimenti di proprietà di Zanasi Group situati nell’area di Maranello, per una capacità complessiva di 762 kWp: “siamo entusiasti di accompagnare Zanasi Group in questo percorso concreto di transizione energetica, offrendo una soluzione in linea con la nostra consolidata esperienza industriale nel settore –afferma Vincenzo Viganò, head of retail italian market di Plenitude -. L’accordo ribadisce il ruolo centrale di Plenitude come partner di riferimento per chi considera la transizione energetica una leva strategica nella generazione di valore”. Per il ceo di Zanasi Group, Stefano Levoni, “questa partnership con Plenitude si inserisce nella nostra roadmap energetica pluriennale e rappresenta un tassello strategico di grande valore. Un segnale forte che dimostra come la transizione energetica sia oggi accessibile e concreta anche per realtà industriali come la nostra, e ci accompagni verso un futuro sempre più sostenibile”.