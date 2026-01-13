Ponte sullo Stretto, nel dl commissari chiarimenti per riattivare i procedimenti

Nel decreto in arrivo misure e precisazioni tecniche per rispondere alle osservazioni della Corte dei Conti sul progetto

ponte sullo stretto

Il dl commissari conterrà “chiarimenti procedurali per la riattivazione dei procedimenti riguardanti la delibera Cipess e il Decreto interministeriale relativo al III Atto aggiuntivo alla Convenzione al fine di conformarsi alle motivazioni della Corte dei Conti”. Lo ha detto all’ANSA l’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, circa alcuni contenuti che verranno inseriti nel dl commissari e che riguarderanno in particolar modo le richieste dei magistrati contabili sul Ponte sullo Stretto.

Leggi altri articoli di ALTRE SCIENZE