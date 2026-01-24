Precipita da una cascata di ghiaccio: iceclimber in gravi condizioni

Sono gravi le condizioni di un iceclimber, precipitato da una cascata di ghiaccio a Perarolo, nel Bellunese, e recuperato grazie a un complesso intervento di soccorso. Verso le 10.50 il Soccorso alpino di Pieve di Cadore è stato allertato dalla centrale del 118, che aveva ricevuto la chiamata dei due compagni del 37enne di Vigo di Cadore, scivolato mentre stava scalando la colata e caduto per circa 8 metri, perdendo coscienza a seguito dei traumi causati dall’urto con il ghiaccio. Rimasto sospeso in parete, l’uomo, privo di coscienza, è stato portato dagli amici alla base della cascata. Dal momento che l’elicottero non poteva decollare ostacolato dal maltempo, equipe medica e tecnico di elisoccorso dell’equipaggio si sono uniti alle squadre in movimento. Presenti inoltre un altro medico di stazione, due soccorritori di Cortina e tre della Guardia di finanza.

Le squadre si sono avvicinate con i mezzi sulla strada innevata, per poi proseguire l’avvicinamento a piedi lungo il sentiero e raggiungere in una mezz’ora il luogo dell’incidente, tra i Piani di Dubiea e il Boite. Una volta lì, sono state subito prestate le prime cure urgenti al ferito. Caricato sulla barella assicurata con la corda, l’uomo è stato calato a ritroso lungo l’itinerario e trasportato all’ambulanza, partita poi in direzione dell’ospedale di Treviso.