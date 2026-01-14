Previsioni Meteo, improvviso Stratwarming stravolge l’inverno: si scatena il Vortice Polare, scenari di grande gelo prolungato

Il panorama meteorologico del primo mese del 2026 è segnato da una dinamica atmosferica di rara potenza, riconducibile a una marcata destabilizzazione del Vortice Polare. Le ultime analisi modellistiche confermano che la struttura ciclonica che solitamente confina il gelo alle latitudini più estreme ha subito una significativa frammentazione, nota in letteratura come Sudden Stratospheric Warming. Questo riscaldamento stratosferico improvviso ha provocato un’inversione dei venti zonali, permettendo al lobo principale del vortice di scivolare verso sud, investendo con particolare veemenza il Nord America e parte dell’Eurasia.

Il fenomeno non si limita a una semplice ondata di freddo stagionale, ma si configura come un evento di stampo radiativo e avvettivo di notevole portata scientifica. La presenza di un robusto anticiclone di blocco sulla Groenlandia e sull’Atlantico settentrionale agisce da perno, costringendo le correnti gelide di origine artico-siberiana a incanalarsi lungo il bordo orientale delle alte pressioni. Questa configurazione, definita dagli esperti come “blocco a Omega“, impedisce il normale flusso delle correnti miti oceaniche, mantenendo le temperature costantemente al di sotto delle medie del periodo per un tempo prolungato.

Dal punto di vista della termodinamica atmosferica, l’interazione tra l’aria gelida continentale e le acque oceaniche ancora relativamente calde sta generando intensi contrasti barici. Questo gradiente termico orizzontale alimenta la ciclogenesi esplosiva, con la formazione di minimi pressori profondi che trasportano precipitazioni nevose anche a quote pianeggianti. La massa d’aria in arrivo è caratterizzata da valori di geopotenziale estremamente bassi, il che si traduce in un calo drastico dello zero termico e in una persistenza del ghiaccio al suolo che aggrava il bilancio termico radiativo notturno.

La portata di questo evento solleva interrogativi cruciali sulla variabilità climatica contemporanea. Nel corso del riscaldamento globale che – è doveroso ricordarlo – è un fenomeno lento e graduale, tutt’altro che catastrofico, tali episodi di gelo estremo sono paradossalmente favoriti dalla riduzione del gradiente termico tra polo ed equatore, che rende la Corrente a Getto più sinusoidale e instabile. In questo contesto, il mese di gennaio 2026 si preannuncia come un caso studio fondamentale per comprendere la resilienza delle infrastrutture moderne di fronte a eventi meteorologici estremi e la capacità predittiva dei modelli fisico-matematici ad alta risoluzione nel medio e lungo termine.

Allerta Meteo: ondata di gelo estremo in arrivo negli USA

Il Nord America si prepara ad affrontare una delle fasi più fredde degli ultimi anni. Secondo i meteorologi, una configurazione atmosferica insolita sta spingendo l’aria artica molto più a sud del normale, minacciando di far crollare le temperature in gran parte degli Stati Uniti e del Canada meridionale.

Le previsioni per i prossimi giorni:

Il ritorno del Vortice Polare: Gli esperti indicano che una rottura del vortice polare permetterà al gelo di “scivolare” verso le medie latitudini. Questo porterà temperature di diverse decine di gradi sotto lo zero termico in zone come il Midwest e le Grandi Pianure.

Impatto sulla costa orientale: Anche città come Washington D.C., New York e Boston vedranno un brusco calo delle temperature, con il rischio di tempeste di neve lungo il corridoio della I-95 a causa dell'incontro tra l'aria gelida e l'umidità dell'Atlantico.

Durata dell'evento: Non si tratterà di un "mordi e fuggi". Le previsioni indicano che questa anomalia termica negativa potrebbe persistere per almeno due settimane, mettendo a dura prova la rete elettrica e i sistemi di riscaldamento.

Cambiamento climatico e instabilità: L'articolo sottolinea come, paradossalmente, il riscaldamento globale stia rendendo il vortice polare più instabile, portando a episodi di freddo estremo più frequenti e intensi nonostante l'aumento delle temperature medie globali.

Consigli per la popolazione: Le autorità raccomandano di isolare le tubature per evitare rotture, limitare gli spostamenti durante i picchi di gelo e prestare massima attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione.