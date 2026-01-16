Previsioni Meteo, modelli serali pazzeschi: Burian di proporzioni epiche a fine Gennaio! Le incredibili MAPPE

L’atmosfera si sta preparando a uno scossone che potrebbe riscrivere la storia climatica del nuovo millennio. Tutto avrà inizio dopo il passaggio del distruttivo Mega-Ciclone atteso tra il 19 e il 20 gennaio al Sud Italia, un evento estremo che lascerà dietro di sé una ferita barica profonda, pronta a diventare il varco d’ingresso per le masse d’aria più gelide del pianeta. Già a partire dal 22-23 gennaio, infatti, i principali modelli matematici intravedono la formazione di un poderoso blocco atlantico: l’alta pressione si spingerà verso il Polo Nord, innescando il leggendario Ponte di Woeikoff. Questa configurazione costringerà il respiro gelido della Siberia a muoversi in senso retrogrado, da est verso ovest, puntando dritto verso il cuore del Vecchio Continente e dando il via a una delle ondate di freddo più crude degli ultimi decenni.

Le proiezioni più recenti del modello americano GFS sono semplicemente terrificanti per chi non ama il freddo estremo. Tra il 29 e il 31 gennaio, un’immensa colata di aria artica continentale, il famigerato Burian, invaderà l’Europa orientale con isoterme che sfiorano l’incredibile valore di -25°C alla quota di 850 hPa (circa 1500 metri d’altezza) sul Nord Italia. Si tratta di valori che raramente si osservano al di fuori dei confini russi e che minacciano di spingersi con una violenza inaudita verso le Alpi e la Pianura Padana. Se questa “lingua viola” dovesse confermare la sua rotta, ci troveremmo di fronte a temperature al suolo capaci di crollare vertiginosamente ben sotto lo zero anche di giorno, portando intere nazioni sotto una morsa di gelo perenne.

L’Italia rischia di finire nel mirino di questa tempesta perfetta proprio nei giorni della merla. Con l’ingresso impetuoso dei venti di Bora e Grecale, il Mar Adriatico si trasformerebbe in una macchina da neve grazie all’effetto ASE (Adriatic Snow Effect), scaricando bufere bianche fin sulle spiagge, mentre il Nord Italia potrebbe sperimentare giornate di ghiaccio con minime prossime ai -15°C o -20°C nelle zone rurali. Le immagini dei modelli attuali dipingono uno scenario che richiama alla mente i grandi eventi storici del 1956, 1985 o del 2012, con un potenziale di nevosità e freddo che potrebbe paralizzare le comunicazioni e trasformare il paesaggio mediterraneo in una distesa siberiana.

Nonostante manchino ancora diversi giorni al picco dell’evento, la convergenza dei segnali tra i centri di calcolo GFS ed ECMWF rende questa ipotesi tutt’altro che una semplice fantasia meteo. Siamo davanti a una dinamica atmosferica di rara potenza, dove il gelo siderale delle steppe asiatiche si prepara a marciare verso l’Italia, pronto a scatenare nevicate record e temperature che non si registravano da generazioni. I prossimi aggiornamenti saranno decisivi per capire se il colpo sarà diretto o di striscio, ma il segnale di un inverno pronto a mostrare il suo volto più feroce e spaventoso è ormai inequivocabile.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: