Previsioni Meteo, oggi al Sud il giorno più freddo dell’anno: temperature da brividi nel Salento. Ma ora, in tre giorni aumento termico di +15°C!

Il Sud Italia vive l’apice della grande ondata di freddo che nel corso del weekend si è intensificata raggiungendo oggi il picco massimo assoluto. E’ il giorno più freddo dell’anno, e probabilmente lo rimarrà per tutta la stagione, in Puglia, Basilicata e Calabria. Temperature massime eccezionali con +4°C ad Altamura, +5°C a Matera, +7°C a Lecce, addirittura appena +6°C a Otranto e Tricase, nell’estremità meridionale del Salento. Freddissimo anche in Calabria con massime di appena +7°C a Roseto Capo Spulico, +9°C a Crotone, +10°C a Reggio Calabria. E’ davvero molto raro sulle coste del mar Jonio avere temperature massime così basse nel corso dell’inverno, a fronte di medie che oscillano tra i +14°C di Lecce e i +16°C di Reggio Calabria.

La particolarità non è data solo dallo scarto in sé dalla norma. Seppur raramente, possono capitare giornate di maltempo con massime ad una cifra sulle coste e pianure del Sud, con valori massimi giornalieri anche inferiori a quelli di oggi. Ma si tratta, appunto, di giornate di maltempo. Oggi invece c’è un sole pieno e assoluto che accompagna queste temperature così basse, ed è davvero molto raro che in una giornata di sole le temperature non superino i +7/+8°C sulle coste del Sud Italia.

L’immagine satellitare odierna mostra chiaramente il ciclone che si allontana verso la Grecia, al largo nello Jonio, e lascia spazio ad ampie e diffuse schiarite con l’innevamento diffuso sull’Appennino centrale e meridionale, dopo le abbondanti nevicate dei giorni scorsi. Adesso il tempo migliora per la prima metà della settimana, ma attenzione alle nubi che aumentano tra Liguria e Toscana dove avremo forti piogge già da stasera.

Già domani, martedì 13 gennaio, avremo veri e propri nubifragi tra Genova, La Spezia, Pisa e Lucca. Il maltempo andrà a colpire proprio l’area più riparata d’Italia dalle precipitazioni nei giorni scorsi, e avremo ancora nubi basse, nebbie e foschie in pianura Padana e nelle Regioni tirreniche:

Le temperature aumenteranno rapidamente proprio da domani in tutt’Italia. Il momento più mite sarà tra giovedì sera e venerdì mattina, ma come vediamo dalle mappe termiche del modello ICON, soltanto al Sud possiamo parlare di caldo anomalo. In Sicilia qualche località arriverà a +20°C, mentre in Calabria avremo qualche picco di +18°C e tra Puglia e Basilicata valori di +16°C, affatto eccessivi per il periodo. Ma sarà uno sbalzo termico importante rispetto alle ore di gelo intenso di questi ultimi giorni, quando abbiamo avuto diffuse ed estese gelate in campagna anche in pianura e al livello del mare. In libera atmosfera, proprio sulla Calabria avremo uno sbalzo di +15°C in tre giorni: dai -5°C di oggi ai +10°C di giovedì (sono dati riferiti alla quota di 850hPa, circa 1.500 metri di altitudine in libera atmosfera).

Attenzione, però, al maltempo che resta in agguato. Già da venerdì 16 piogge e temporali si estenderanno a gran parte d’Italia, e poi preoccupa un Mega-Ciclone nel Mediterraneo tra lunedì 19 e martedì 20 gennaio. Tutti i dettagli nel video:

