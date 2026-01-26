Previsioni Meteo, una sorpresa per i Giorni della merla: non sottovalutare maltempo, freddo e neve di giovedì, venerdì e sabato | MAPPE

Esiste un’idea radicata nell’immaginario collettivo secondo cui i Giorni della Merla, il celebre trittico che chiude il mese di gennaio, debbano necessariamente coincidere con il picco più gelido dell’anno, portando con sé scenari siberiani e temperature da record. Quest’anno, la realtà meteorologica del 2026 ci costringe a guardare oltre la leggenda, smentendo chi si aspettava ondate di gelo polare o nevicate fin sulle coste. Tuttavia, cadere nell’errore opposto — ovvero sottovalutare l’evoluzione dei prossimi giorni — sarebbe un errore altrettanto grave. Molti osservatori si sono lasciati distrarre dall’assenza di irruzioni artiche eclatanti, dimenticando che l’inverno, per definirsi tale, non ha sempre bisogno dell’eccezionalità o del picco estremo che solitamente rappresenta l’eccezione – appunto – piuttosto che la regola, anche nei mesi di gennaio e febbraio.

Quello che ci aspetta per giovedì 29, venerdì 30 e sabato 31 gennaio è un quadro meteorologico tipicamente invernale, perfettamente in linea con le medie stagionali e privo di eccessi, ma non per questo meno incisivo. La vera sorpresa sta proprio nella normalità di una stagione che, dopo le abbondanti nevicate e il maltempo che hanno caratterizzato gran parte di dicembre e la totalità di gennaio, continua a mostrare i muscoli. Prima di entrare nel vivo dei giorni della tradizione, è necessario volgere lo sguardo a quanto accadrà mercoledì 28 gennaio. In questa giornata, l’Italia sarà attraversata da una vasta e vigorosa ondata di maltempo che colpirà con particolare durezza il Settentrione. Si attendono nevicate significative fino a quote molto basse, con i fiocchi che imbiancheranno con decisione le pianure del Piemonte e i settori pedemontani del Nord-Ovest, segnando un passaggio cruciale verso la fine del mese.

Con l’arrivo di giovedì 29, la situazione inizierà a differenziarsi nettamente tra le diverse aree del Paese. Al Nord, la perturbazione lascerà spazio a una stabilità atmosferica dominante, ma non bisogna farsi ingannare dal ritorno del sole. Il clima rimarrà decisamente pungente, con minime che scenderanno costantemente sotto lo zero durante la notte e nelle prime ore del mattino. Nelle ore diurne, le massime si attesteranno tra i +4 e i +7°C in tutta la Pianura Padana, con valori localmente ancora più bassi laddove la nebbia e le foschie tipicamente invernali decideranno di persistere, creando quel tipico scenario grigio e freddo della tradizione. Sulle Alpi, invece, lo spettacolo sarà garantito: dopo le abbondanti nevicate dei giorni precedenti, il cielo terso e il freddo intenso e persistente regaleranno giornate di una bellezza rara, ideali per chi cerca l’atmosfera del grande inverno di montagna.

Mentre il Settentrione vivrà una fase fredda ma asciutta, il Centro-Sud e le Isole Maggiori si preparano a vivere tre giorni consecutivi di forte maltempo. Da giovedì a sabato, una circolazione di correnti settentrionali farà sentire tutto il suo peso su Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. Non si tratterà di semplici piovaschi, ma di una fase di instabilità marcata, alimentata da venti di maestrale pronti a soffiare con estrema violenza. In particolare su Sardegna e Sicilia, le raffiche potrebbero superare la soglia dei 100km/h, innescando mareggiate imponenti lungo le coste esposte a Nord-Ovest. Questo scenario non porterà il gelo nei centri abitati costieri, ma garantirà nevicate abbondanti sui rilievi appenninici e insulari oltre i 1.000–1.200 metri. Si tratta di una quota neve da manuale di meteorologia, che permetterà accumuli molto significativi in quota, consolidando un innevamento già generoso.

In definitiva, questo scorcio di fine gennaio ci restituisce un inverno d’altri tempi, capace di ruggire senza bisogno di ricorrere a eventi catastrofici o irruzioni storiche. La sorpresa di questi Giorni della Merla risiede nella loro capacità di essere autenticamente invernali, ricordandoci che la regolarità delle precipitazioni e il freddo costante sono i veri pilastri di una stagione sana. Chi ha gridato alla fine dell’inverno per l’assenza del gelo polare dovrà ricredersi davanti alle mappe di fine mese, che mostrano un’Italia ancora pienamente immersa in un dinamismo atmosferico vivace e affascinante.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: