Allerta Meteo, mercoledì 28 gennaio farà la storia della meteorologia mediterranea: NEVE eccezionale tra Italia e Spagna. Incubo gelicidio | MAPPE

Si fa sempre più estrema l’evoluzione meteo per i prossimi giorni. In modo particolare la giornata di mercoledì 28 gennaio si profila come una giornata storica, che resterà a lungo evidenziata nelle pagine degli annali della meteorologia mediterranea per le grandi nevicate che contemporaneamente colpiranno l’Italia e la Spagna, oltre che alcune aree di Francia, Svizzera e Austria. L’urlo dell’Atlantico continua a farsi sentire con l’ennesimo profondo ciclone oceanico che si insinua nel Mediterraneo centro/occidentale, portando un’irruzione d’aria fredda polare marittima che porterà la neve abbondante fino a bassa quota nel Nord Italia e sulla Spagna centro/settentrionale. Proprio come già accaduto nel weekend, con neve abbondante a Barcellona e in Catalogna e contestuali grandi nevicate sulle Alpi, fino in pianura in Piemonte.

Il prossimo peggioramento sarà ancor più imponente, con maltempo più estremo e precipitazioni più abbondanti. Sull’Italia avremo un grande carico di precipitazioni su tutto il Nord e nelle Regioni centrali tirreniche proprio nella giornata di mercoledì 28, ma già martedì 27 in serata inizieranno ad arrivare veri e propri nubifragi sulla Liguria, con precipitazioni intense anche in Toscana e in tutto il Nord/Ovest. In buona parte nevose.

Le mappe del modello MOLOCH del CNR infatti illustrano magistralmente le aree colpite dalle precipitazioni nel loro complesso nella serata di martedì:



E anche le zone colpite esclusivamente da nevicate o precipitazioni congelate, quindi gelicidio. Si tratta di un evento drammatico che nelle ultime ore sta sconvolgendo molte aree di Germania e USA, ma che domani sera e mercoledì avremo diffusamente anche al Nord/Ovest della nostra Italia:

L’Aeronautica Militare ha già lanciato una pesantissima allerta meteo per maltempo, neve e gelicidio tra domani sera e mercoledì 28 al Nord Italia, illustrando la pericolosità dello scenario. A rendere ancor più significativo quest’evento, sarà l’estensione dei fenomeni nevosi che interesseranno tutto il Mediterraneo occidentale, dalla Galizia alle Dolomiti, con nevicate eccezionali in Spagna e Italia.

Le mappe del modello BOLAM (sempre del CNR) con le precipitazioni esclusivamente nevose per martedì sera e mercoledì evidenziano l’eccezionalità dell’evento in arrivo. Ecco le prime precipitazioni di martedì sera:

Poi, nella notte tra martedì e mercoledì, l’aria fredda polare marittima supererà i Pirenei e le Alpi occidentali portandosi nel Mediterraneo. In Francia farà molto freddo, ma le aree più colpite dal maltempo saranno proprio la Spagna e l’Italia, dove avremo abbondanti precipitazioni per i contrasti termici tipicamente mediterranei:

E così mercoledì mattina si scateneranno grandi bufere di neve, con accumuli importanti, su tutto il Nord Italia (fino a bassa quota) e su gran parte della Spagna:

Nel pomeriggio/sera di mercoledì, le nevicate insisteranno in Spagna mentre cesseranno al Nord/Ovest dell’Italia, intensificandosi però al Nord/Est, estendendosi alla Slovenia e al Centro Italia, abbondanti tra Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo:

Al contrario, al Sud Italia avremo un richiamo caldo prefrontale molto simile a quello di sabato, con forti venti meridionali e temperature in aumento. Questo episodio dimostra che per avere la neve in pieno inverno non servono per forza grandi irruzioni di gelo continentale o temperature eccezionalmente bassa. Anche la porta oceanica atlantica, con i richiami di aria fredda polare marittima, può determinare forte maltempo e abbondanti nevicate fino a quote molto basse, localmente in pianura. Così come succederà nei prossimi due giorni nel Mediterraneo occidentale. Anzi, in questi casi le precipitazioni si rivelano spesso e volentieri le più abbondanti possibili, rispetto al freddo secco proveniente da est. Quest’inverno continua a fare sul serio!

