Raffica di terremoti nel Messinese, prosegue lo sciame sismico | DATI e MAPPE

Un terremoto magnitudo ML 3.5 si è verificato questa mattina alle 05:17: è stato localizzato dall’INGV a 4 km Sud/Ovest da Militello Rosmarino (ME), con ipocentro ad una profondità di 9 km. Si tratta dell’ennesimo evento avvenuto nel Messinese, nel contesto di uno sciame sismico iniziato ieri con una scossa magnitudo 4 (ore 14:54) e che conta al momento 10 terremoti con magnitudo superiore a 2.