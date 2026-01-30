Ricerca, ENEA ospita la 1ª Conferenza italiana sui Plasmi

Dal 3 al 6 febbraio 2026 ENEA ospita nel Centro Ricerche di Frascati (Roma) la prima edizione della Conferenza Italiana sui Plasmi (CIP 2026), un evento nazionale su scienza e tecnologia dei plasmi che offrirà una panoramica completa delle attività condotte in Italia in uno dei settori più strategici per lo sviluppo di tecnologie avanzate, dall’astrofisica all’elettronica fino all’energia da fusione. Sarà un’occasione di confronto sui progressi principali delle applicazioni dei plasmi in ambiti come la fusione nucleare, una delle grandi sfide globali per produrre energia sicura, pulita e illimitata. In questo settore l’Italia vanta livelli di eccellenza riconosciuti a livello internazionale ed è in prima linea con il progetto Divertor Tokamak Test – DTT, la macchina in costruzione nel Centro ENEA di Frascati destinata a fornire risposte decisive per il futuro dell’energia da fusione.
Comitato Organizzatore Locale (LOC)
- Matteo Falessi – ENEA (Presidente della CIP 2026)
- Giulia Bartolomei – ENEA
- Silvia Cesaroni – ENEA
- Fulvio Zonca – ENEA
Comitato Scientifico
- Tommaso Andreussi – Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa
- Susanna Cappello – CNR-ISTP, Padova – Consorzio RFX
- Gemma Costa – INFN
- Olga De Pascale – CNR-ISTP (Direttrice f.f.)
- Leo Gizzi – CNR-INO
- Daniela Grasso – CNR-ISC (Coordinatrice del Comitato)
- Savino Longo – Università di Bari
- Paola Mantica – CNR-ISTP, Milano – DTT
- Giuseppina Nigro – Università di Roma Tor Vergata
- Massimo Nocente – Università di Milano-Bicocca
- Matteo Passoni – Politecnico di Milano
- Silvia Perri – Università della Calabria
- Denise Perrone – ASI
- Franco Porcelli – Politecnico di Torino
- Fulvia Pucci – INAF-IAPS
- Massimiliano Romé – Università di Milano
- Guglielmo Rubinacci – Consorzio CREATE
- Fulvio Zonca – ENEA.