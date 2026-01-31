Rientro incontrollato del detrito cinese monitorato anche dal Centro per lo Space Situational Awareness dell’Aeronautica Militare

Il rientro incontrollato di un detrito di un razzo spaziale, seguito con attenzione anche nel nostro Paese, si è concluso, come previsto, senza alcun impatto sul territorio nazionale. Il monitoraggio è stato assicurato dalla Difesa, attraverso il Centro per lo Space Situational Awareness dell’Aeronautica Militare, che ha seguito in modo continuo l’evoluzione dell’evento e l’aggiornamento dei calcoli orbitali, confermando l’assenza di rischi per il Paese. Il Centro per lo Space Situational Awareness opera quotidianamente per la sicurezza nello Spazio, un dominio sempre più strategico, occupandosi della sorveglianza e del tracciamento di satelliti e detriti orbitali, del monitoraggio dell’attività solare, dell’analisi dei dati sugli oggetti spaziali artificiali, dell’individuazione di potenziali minacce e della prevenzione delle collisioni. Un lavoro silenzioso, continuo e altamente specializzato che contribuisce in modo diretto alla tutela delle capacità spaziali nazionali e alla sicurezza collettiva.

“Lo Spazio si conferma un dominio imprescindibile per la sicurezza nazionale. La Difesa lo tutela con competenza e visione strategica, nella consapevolezza che salvaguardare ciò che avviene oltre l’atmosfera significa proteggere concretamente il Paese e i cittadini”: così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto.