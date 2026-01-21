Risolto il più grande enigma del Corno d’Africa: Paranthropus alla conquista dell’Afar

La depressione dell’Afar, nel nord-est dell’Etiopia, è da decenni considerata uno dei palcoscenici più importanti della storia evolutiva umana, avendo restituito resti fondamentali che coprono circa sei milioni di anni. In questo vasto bacino sedimentario sono stati rinvenuti celebri esponenti dei generi Ardipithecus, Australopithecus e i primi rappresentanti del genere Homo. Tuttavia, nonostante questa ricchezza paleontologica, un protagonista dell’albero filogenetico era rimasto finora vistosamente assente dalla regione: il genere Paranthropus. Questa assenza appariva enigmatica ai ricercatori, suggerendo che questi robusti ominidi non si fossero mai spinti così a nord-est. Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Nature ha finalmente colmato questa lacuna, annunciando il ritrovamento di un fossile che cambia radicalmente la nostra comprensione della distribuzione geografica e delle capacità adattative di questi antichi parenti dell’uomo.

Il ritrovamento di MLP-3000 nel cuore di Mille-Logya

Il team di ricerca guidato da Zeresenay Alemseged ha riportato alla luce un reperto cruciale nell’area di Mille-Logya, situata nello stato regionale dell’Afar. Il fossile, catalogato come MLP-3000, consiste in una porzione di mandibola sinistra edentula associata a parte della corona di un molare inferiore. La scoperta è avvenuta nel gennaio 2019 durante un’indagine sul campo e ha richiesto diversi giorni di setacciamento del terreno per recuperare i frammenti che componevano il profilo laterale dell’osso. Grazie a una precisa analisi stratigrafica e all’uso di marcatori vulcanici e magnetostratigrafici, i ricercatori sono riusciti a datare il reperto a circa 2,6 milioni di anni fa, rendendolo uno dei più antichi resti fossili attribuibili con certezza a Paranthropus.

Anatomia di un ominide robusto e versatile

L’analisi morfologica di MLP-3000 ha rivelato caratteristiche che lo distinguono nettamente dai contemporanei generi Australopithecus e Homo. La mandibola si presenta particolarmente robusta, con un corpo largo rispetto alla sua altezza, una caratteristica tipica del genere Paranthropus. Un dettaglio anatomico di eccezionale interesse riguarda la radice del terzo premolare, che mostra una complessità mai descritta prima. Mentre solitamente questi ominidi presentano due o tre canali radicali, MLP-3000 ne possiede ben cinque, una configurazione estremamente rara. Sebbene il dente molare associato mostri uno smalto relativamente sottile, un tratto interpretato come una ritenzione primitiva, le proporzioni complessive e la dimensione dei denti posteriori confermano l’appartenenza al genere dei robusti.

Un’espansione geografica senza precedenti

Prima di questa scoperta, il limite settentrionale della distribuzione di Paranthropus in Africa orientale era rappresentato dal sito di Konso. Il ritrovamento nell’Afar estende questo raggio d’azione di oltre mille chilometri verso nord, dimostrando che il genere era capace di occupare territori vastissimi che andavano dall’Etiopia settentrionale fino al Sudafrica. Questo dato è fondamentale perché smentisce l’idea che Paranthropus fosse uno specialista alimentare strettamente confinato a nicchie ecologiche limitate a causa della sua dieta basata su cibi duri. Al contrario, la sua presenza in contesti ambientali così diversi indica una flessibilità comportamentale e alimentare paragonabile a quella delle specie di Homo e Australopithecus che abitavano la regione nello stesso periodo.

Cambiamenti ambientali e convivenza tra specie

Il contesto dei fossili animali di Mille-Logya suggerisce che questo ominide vivesse in un periodo di significativi mutamenti climatici. Tra 2,9 e 2,5 milioni di anni fa, la regione passò da ambienti più chiusi e boscosi a paesaggi aperti dominati da praterie, come testimoniato dall’aumento dei resti di antilopi di ambiente secco rispetto ai suidi. In questo scenario di cambiamento della fauna, Paranthropus non solo sopravviveva ma coesisteva con i primi membri del genere Homo, già documentati nell’area. La scoperta suggerisce che la nicchia ecologica iniziale di Paranthropus fosse sufficientemente ampia da permettergli di espandersi parallelamente alla linea umana, rendendo ancora più intrigante la questione della sua successiva specializzazione e della definitiva estinzione.

Nuove prospettive sulla filogenesi degli ominidi

La scoperta di MLP-3000 riapre il dibattito sulla storia evolutiva del genere Paranthropus e sulla possibilità che le forme est-africane e quelle sud-africane appartengano effettivamente a un unico lignaggio. Essendo uno dei campioni più antichi, MLP-3000 mostra un insieme di tratti: alcuni primitivi ereditati da specie precedenti, altri condivisi con Paranthropus aethiopicus e altri ancora tipici del più recente Paranthropus boisei. Questa combinazione di caratteristiche suggerisce che l’evoluzione del genere sia stata più complessa di una semplice transizione lineare. La ricchezza di specie nell’Afar in questo periodo evidenzia quanto fosse diversificato il panorama dei nostri antenati in quel cruciale momento di transizione tra il Pliocene e il Pleistocene.