Sardegna, frana sulla statale ‘Sulcitana’: strada chiusa all’altezza di Teulada

A causa di una frana di piccole dimensioni è temporaneamente bloccato il traffico sulla statale 195 “Sulcitana”, all’altezza del km 55,450, nel territorio comunale di Teulada, in direzione dell’innesto con la statale 126 presso San Giovanni Suergiu. Il materiale franato, costituito da pietrisco, ha interessato la carreggiata ed è stato rilevato dal personale dell’Anas nel corso di un’attività di sorveglianza della tratta. Sul posto sono presenti le squadre dell’Anas, che hanno immediatamente attivato le operazioni di messa in sicurezza e ripristino della circolazione. La viabilità è interdetta al traffico fino al completamento degli interventi.