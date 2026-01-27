Sconfinamento di droni, Ankara alza la voce con Mosca e Kiev: “tenete la guerra fuori dalla Turchia”

La Turchia ha chiesto a Russia e Ucraina di evitare che la guerra in corso arrivi all’interno dei confini turchi. In base a quanto rivelato dal sito indipendente T24, il ministero degli Esteri di Ankara ha convocato negli scorsi giorni l’ambasciatore russo e quello ucraino intimando loro uno stop agli attacchi con droni in territorio turco. Convocazioni tenute segrete, anche perché, pur avendo la Turchia mantenuto un canale aperto sia con Mosca sia con Kiev, i toni usati sono stati categorici. Un avviso esplicito, giunto dopo ripetuti sconfinamenti effettuati da droni russi, un attacco sferrato da un drone ucraino a pochi chilometri dalla costa turca del Mar Nero a una nave diretta in Russia e diversi episodi di mine ripescate in acque turche.