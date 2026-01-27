Scontro nei Parchi Nazionali USA: rimosse le scritte sul cambiamento climatico

Secondo quanto riportato dal Washington Post, il Dipartimento dell’Interno ha recentemente emesso un ordine che sta scuotendo il sistema dei Parchi Nazionali degli Stati Uniti. La direttiva impone la rimozione o la modifica di pannelli informativi, brochure e mostre interattive che contengono riferimenti espliciti al cambiamento climatico causato dall’uomo. Molti di questi segnali, situati in luoghi simbolo come il Glacier National Park o le zone costiere soggette all’innalzamento dei mari, spiegavano ai visitatori la velocità con cui l’ambiente circostante si sta trasformando.

Le ragioni del governo e il dibattito sulla “accuratezza”

I funzionari dell’attuale amministrazione Trump hanno giustificato il provvedimento sostenendo la necessità di garantire che le informazioni fornite al pubblico siano “più accurate” e meno concentrate su “proiezioni future incerte”. Tuttavia, questa mossa è stata interpretata da scienziati e associazioni ambientaliste come una vera e propria censura scientifica. La nuova linea guida suggerisce di sostituire i dati sul riscaldamento globale con narrazioni che enfatizzano i cicli naturali storici, eliminando di fatto il ruolo delle attività umane dal dibattito educativo all’interno dei parchi.

Reazioni interne e il rischio di isolamento scientifico

Il malcontento tra i dipendenti del National Park Service è palpabile. Diverse fonti interne hanno riferito al quotidiano che molti ranger e ricercatori si sentono impossibilitati a svolgere la propria missione di educazione ambientale. La rimozione della parola clima dai materiali ufficiali non riguarda solo l’estetica dei parchi, ma colpisce il cuore della comunicazione scientifica istituzionale. Il timore diffuso è che, nascondendo le prove visibili della crisi climatica — come il ritiro dei ghiacciai o l’erosione delle coste — si riduca la consapevolezza pubblica su uno dei problemi più urgenti del nostro tempo.

Impatto sull’esperienza dei visitatori

L’operazione di pulizia della segnaletica sta già interessando decine di siti in tutto il Paese. I visitatori che prima potevano leggere dati aggiornati sullo scioglimento delle nevi o sulla migrazione forzata delle specie locali, ora si trovano di fronte a spazi vuoti o a descrizioni generiche del paesaggio. Le organizzazioni per la protezione della natura hanno annunciato battaglie legali, sostenendo che l’accesso a informazioni basate su prove scientifiche sia un diritto dei cittadini che pagano per il mantenimento di questi spazi protetti. La controversia promette di diventare uno dei punti caldi del dibattito politico e ambientale dei prossimi mesi.