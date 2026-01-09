La scoperta di un vasto giacimento di petrolio: forse la più grande nel suo genere degli ultimi due decenni

La compagnia petrolifera statunitense Murphy Oil ha annunciato la scoperta di riserve nel giacimento Hai Su Vang, al largo del Vietnam meridionale, che potrebbe essere la più grande nel suo genere degli ultimi due decenni nella regione del Sud-est asiatico, secondo un’analisi di Wood Mackenzie ripresa dal quotidiano “Nikkei”. La compagnia statunitense ha annunciato che il pozzo di valutazione Hai Su Vang-2X, nel Blocco 15-2/17 del bacino di Cuu Long, a circa 65 chilometri dalla costa, indica risorse recuperabili con un valore medio verso l’estremo superiore della forchetta stimata tra 170 e oltre 430 milioni di barili equivalenti di petrolio.

Il nuovo limite massimo supera i 430 milioni, con ulteriore potenziale legato a un giacimento superficiale non incluso nelle stime precedenti. Durante i test di flusso, il giacimento principale ha registrato una produzione di circa 6.000 barili al giorno di greggio di alta qualità, con una gradazione di 37 gradi Api. Secondo Wood Mackenzie, Hai Su Vang sarebbe la terza maggiore scoperta petrolifera nel Sud-est asiatico dal 2000, dopo quella di Banyu Urip in Indonesia (2001) e di Gumusut in Malesia (2003).