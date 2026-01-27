Scuole chiuse domani 28 gennaio? Maltempo e neve in arrivo. ELENCO aggiornato LIVE

L’Italia sta attraversando una fase meteorologica particolarmente instabile e perturbata: in questi giorni il Paese è esposto al passaggio di numerosi sistemi perturbati atlantici, capaci di determinare piogge diffuse e localmente intense, nevicate abbondanti sui rilievi e forti raffiche di vento, soprattutto lungo le coste e sui mari. Sotto stretta osservazione c’è in particolare la perturbazione in arrivo tra la fine di oggi e la giornata di domani, mercoledì 28 gennaio, che potrebbe provocare condizioni di maltempo severo in diverse aree, con possibili disagi alla circolazione e criticità idrogeologiche.

Alla luce di questo quadro meteo in peggioramento, diversi sindaci potrebbero valutare misure preventive per tutelare la sicurezza dei cittadini, tra cui la possibile chiusura delle scuole per la giornata di domani. Cresce quindi l’attenzione di famiglie, studenti e personale scolastico sulle decisioni che verranno prese nelle prossime ore. In questo articolo, di seguito, aggiorneremo l’elenco dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse domani mercoledì 28 gennaio 2026, qualora venissero prese decisioni in merito.

Allerta Meteo: scuole chiuse domani mercoledì 28 gennaio 2026, l’ELENCO aggiornato LIVE

Articolo in aggiornamento

