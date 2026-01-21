Sessanta triliardi di frammenti nell’aria: svelata la vera mappa del viaggio globale delle microplastiche

L’inquinamento da microplastiche è ormai riconosciuto come una sfida ambientale di portata planetaria, eppure il modo in cui queste particelle viaggiano attraverso l’atmosfera è rimasto a lungo avvolto nell’incertezza. Una ricerca pionieristica condotta da Ioanna Evangelou, Silvia Bucci e Andreas Stohl, pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature, ha finalmente gettato luce su questo ciclo complesso, rivelando che la quantità di frammenti plastici sospesi sopra le nostre teste è drasticamente diversa da quanto precedentemente stimato. Attraverso un’analisi globale senza precedenti, il team di ricercatori dell’Università di Vienna ha dimostrato che le emissioni terrestri superano di oltre venti volte quelle oceaniche, delineando un panorama in cui il suolo e le attività umane rappresentano i principali motori di questa dispersione aerea.

La titanica rincorsa ai dati dispersi nel mondo

Per giungere a queste conclusioni, gli scienziati hanno intrapreso un lavoro di sintesi monumentale, raccogliendo e catalogando ben 2.782 misurazioni di concentrazione e deposizione di microplastiche. Questo immenso database attinge da 76 studi indipendenti condotti in 283 diverse località del globo tra il 2014 e il 2024. La sfida principale è stata armonizzare dati provenienti da protocolli spesso incongruenti e metodologie di campionamento diversificate. Il risultato è la più completa mappatura mai realizzata, che include frammenti di dimensioni comprese tra 5 e 100 micrometri, catturati sia in ambienti urbani densamente popolati che nelle regioni più remote del pianeta, come l’Artide e l’Antartide.

Il divario tra terra e mare nelle emissioni globali

Uno dei risultati più sorprendenti dello studio riguarda la discrepanza tra le concentrazioni rilevate sulla terraferma e quelle misurate sopra gli oceani. I dati indicano che sulla terra la densità mediana è di 0,08 particelle per metro cubo, mentre in mare aperto questa cifra crolla a soli 0,003 frammenti. Questo rapporto di ventisette a uno suggerisce che la terraferma non è solo il luogo di origine della plastica, ma anche il principale bacino di emissione atmosferica. Le stime aggiornate indicano che ogni anno vengono emessi nell’aria circa 610 quadrillioni di particelle dal suolo, contro i 26 quadrillioni che si sollevano dalle superfici marine, ridimensionando drasticamente il ruolo degli oceani come sorgente atmosferica primaria.

La correzione delle sovrastime nei modelli matematici

Il confronto tra le osservazioni reali sul campo e le simulazioni prodotte dai modelli matematici utilizzati finora ha rivelato un errore di valutazione clamoroso. I modelli precedenti tendevano infatti a sovrastimare la presenza di microplastiche nell’aria di un fattore che va dalle cento alle diecimila volte. Questa enorme differenza deriva principalmente dalla difficoltà di calcolare correttamente la massa dei frammenti e di prevedere come questi vengano sospesi dai venti. Utilizzando una tecnica di scalatura basata sulle misurazioni effettive, i ricercatori hanno potuto correggere queste distorsioni, offrendo una visione molto più precisa e meno allarmistica della densità di plastica che respiriamo quotidianamente.

Pneumatici e asfalto sono i colpevoli silenziosi

L’indagine ha permesso di identificare con maggiore precisione le sorgenti specifiche che alimentano questo inquinamento atmosferico. L’usura degli pneumatici e dei freni dei veicoli, insieme al deterioramento della segnaletica stradale e dell’asfalto modificato con polimeri, costituisce il nucleo principale delle emissioni legate al traffico. Solo da queste fonti si stima una produzione annua di circa 4.400 chilotoni di microplastiche, di cui una frazione significativa finisce per essere sospesa nell’aria e trasportata dalle correnti. A queste si aggiungono le polveri sollevate dai suoli agricoli trattati con fanghi di depurazione e l’erosione dei terreni aridi, che contribuiscono a saturare l’atmosfera di fibre e frammenti plastici.

Oltre le misurazioni verso nuove frontiere della ricerca

Nonostante i progressi compiuti, gli autori dello studio sottolineano che esistono ancora ampie zone d’ombra da esplorare. La scarsa copertura di misurazioni negli oceani aperti e l’incertezza nella conversione tra la massa totale di plastica e il numero effettivo di particelle rimangono ostacoli significativi. Il futuro della ricerca dovrà concentrarsi sulla risoluzione delle distribuzioni dimensionali, spingendosi verso il rilevamento di frammenti ancora più piccoli, come le nanoplastiche, che potrebbero avere comportamenti atmosferici e impatti sulla salute ancora ignoti. Questo lavoro non è quindi un punto di arrivo, ma una base scientifica essenziale per guidare le future politiche di monitoraggio e mitigazione ambientale a livello globale.