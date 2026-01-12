Sesso, potere e sopravvivenza: la scienza spiega i comportamenti omosessuali dei primati, una “virtuosa necessità”

Il comportamento sessuale tra individui dello stesso sesso, spesso abbreviato come SSB (same-sex sexual behaviour), non è un’anomalia biologica né una rarità del regno animale, ma una componente integrante e diffusa della vita sociale dei primati. Una nuova, monumentale ricerca pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature Ecology & Evolution ha finalmente gettato luce sulle radici evolutive di queste interazioni, rivelando che esse non emergono dal nulla, ma sono il risultato di una complessa interazione tra pressioni ecologiche estreme, strategie di vita e la necessità di navigare in società sempre più stratificate. Analizzando dati provenienti da ben 491 specie di primati non umani, il team guidato da Vincent Savolainen dell’Imperial College di Londra ha mappato la distribuzione del SSB, scoprendo che esso funge da vero e proprio “collante sociale” e strumento di gestione dei conflitti in ambienti dove la cooperazione è l’unica via per la sopravvivenza.

Un enigma evolutivo risolto tra i rami della filogenesi

Per decenni, il comportamento omosessuale è stato considerato dagli scienziati un paradosso evolutivo: come può persistere un tratto che, apparentemente, non contribuisce direttamente alla riproduzione? Le teorie classiche hanno spesso ipotizzato che potesse trattarsi di un sottoprodotto non adattativo della socialità, di un errore di identificazione del sesso o di una strategia per acquisire abilità sessuali in giovane età. Tuttavia, i nuovi dati indicano una realtà molto più sfaccettata. Il SSB è stato documentato in circa 1.500 specie animali, ma lo studio attuale si è concentrato su una revisione sistematica di 1.732 record per isolare 96 studi di alta qualità sui primati. Questo ha permesso di confermare la presenza di tali comportamenti in 59 specie, estendendo la conoscenza precedente e dimostrando che il SSB possiede una radice evolutiva profonda o, in alternativa, è emerso più volte in modo indipendente lungo diverse linee di discendenza. Attraverso sofisticati modelli di regressione filogenetica e modelli di equazioni strutturali, i ricercatori hanno dimostrato che il SSB è parzialmente ereditabile (circa il 6,4% nei macachi rhesus), ma è soprattutto plasmato dal contesto ambientale e sociale in cui gli animali vivono.

Quando la fame e la sete spingono verso nuove alleanze

Uno dei risultati più sorprendenti della ricerca riguarda il ruolo delle pressioni ambientali. Lo studio ha rivelato che il SSB è significativamente più probabile in specie che abitano ambienti aridi, caratterizzati da scarsità di cibo e un’elevata pressione predatoria. In contesti di stress ecologico, la coesione del gruppo diventa un fattore critico per la sopravvivenza: alleanze più forti significano una migliore difesa collettiva e una gestione più efficiente delle scarse risorse alimentari. Ad esempio, nei macachi berberi e nei rinopitechi dorati, il comportamento omosessuale e il grooming (spulciamento reciproco) aumentano proprio quando il clima diventa più rigido e le risorse scarseggiano, servendo a ridurre la tensione sociale e a stabilizzare la competizione. In questi casi, il sesso tra individui dello stesso sesso non è solo un atto fisico, ma una strategia flessibile per mantenere i legami sociali necessari a superare i momenti di crisi, trasformando potenziali rivali in alleati fidati.

Il legame tra longevità, taglia corporea e complessità sociale

La ricerca ha anche evidenziato come i tratti della “storia di vita” di una specie influenzino la comparsa del SSB. Le specie con una vita media più lunga e quelle caratterizzate da un forte dimorfismo sessuale (dove i maschi sono significativamente più grandi delle femmine) mostrano tassi più elevati di questi comportamenti. Nelle specie longeve, le interazioni sociali si protraggono per decenni, richiedendo meccanismi sofisticati per mantenere la stabilità delle relazioni nel tempo. Al contempo, il dimorfismo sessuale è spesso associato a una competizione maschile intensa e a gerarchie rigide; qui, il SSB può fungere da meccanismo non aggressivo per gestire la dominanza e navigare le dinamiche di rango senza ricorrere a scontri fisici potenzialmente letali. Curiosamente, la taglia corporea media ha mostrato un effetto negativo nel modello completo, suggerendo che le specie più piccole potrebbero utilizzare il SSB come strategia alternativa per gestire la dominanza evitando i costi energetici di conflitti aperti.

La gerarchia sociale come motore principale del comportamento

Il fattore che più di ogni altro sembra guidare direttamente l’insorgenza del SSB è la complessità sociale. I modelli di equazioni strutturali hanno indicato che, mentre l’ambiente e i tratti biologici influenzano il comportamento in modo indiretto, la struttura del gruppo e la stratificazione della gerarchia hanno un impatto diretto e potente. Nelle società primatiche altamente stratificate, dove la tensione per il rango è costante, il SSB è uno strumento fondamentale per la formazione di coalizioni. Nei macachi rhesus, i maschi che si impegnano in comportamenti omosessuali hanno maggiori probabilità di sostenersi a vicenda durante i conflitti con altri membri del gruppo, migliorando così il loro successo sociale e, indirettamente, quello riproduttivo. Al contrario, le specie solitarie o quelle che vivono in sistemi sociali estremamente stabili hanno meno necessità di ricorrere a tali comportamenti per ridurre la tensione, confermando che il SSB è una risposta adattativa alla vita in società complesse e competitive.

Speculazioni affascinanti: dai primati antichi all’uomo moderno

Sebbene lo studio si concentri sui primati non umani, i ricercatori non hanno potuto fare a meno di riflettere sulle possibili implicazioni per la nostra specie. È probabile che gli antichi ominidi abbiano affrontato pressioni ecologiche e sociali simili — scarsità di risorse, predazione e la necessità di navigare in gruppi gerarchici — che potrebbero aver favorito l’evoluzione del SSB anche nel nostro lignaggio. Gli autori citano, in via speculativa, paralleli con le società umane moderne, notando come in alcune culture esista una correlazione tra il grado di stratificazione sociale e la prevalenza del comportamento omosessuale. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che questi risultati non pretendono di spiegare l’identità o l’orientamento sessuale umano, che sono influenzati da fattori culturali e psicologici unici. La scienza ci sta semplicemente dicendo che la diversità sessuale è una parte naturale e funzionale della storia evolutiva dei primati, una strategia per vivere insieme, cooperare e prosperare in un mondo difficile.