Smog, a Torino da domani scatta il livello arancio: stop ai diesel Euro 5

Martedì 13 e mercoledì 14 gennaio, a Torino le misure di limitazione del traffico passeranno al livello arancio. I dati previsionali forniti oggi da Arpa Piemonte evidenziano, infatti, il superamento del valore di 50 mcg/mc di concentrazione media giornaliera di PM10 nell’aria per tre giorni consecutivi. Alle limitazioni strutturali in vigore, per il trasporto persone si aggiungerà il blocco dei veicoli diesel con omologazione Euro 5 valido tutti i giorni dalle 8 alle 19. Stessa regola anche per i veicoli adibiti al trasporto merci, che vedranno il divieto di circolazione estendersi ai diesel con omologazione Euro 3, Euro 4 ed Euro 5 dalle 8 alle 19. Con l’attivazione del livello arancio si fermeranno anche tutti i veicoli dotati di dispositivo ‘Move In’.