Smog in Emilia-Romagna, bollino rosso per tutte le province

Peggiora l’emergenza smog in Emilia-Romagna. L’allerta, già attiva da ieri nelle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara, si estende ora a tutta la regione: l’Arpae ha infatti diramato il bollino rosso per i prossimi due giorni. A partire da domani e fino a venerdì, in attesa di una nuova rilevazione, entreranno quindi in vigore le misure emergenziali per ridurre le polveri inquinanti. Tra i provvedimenti previsti figurano il blocco dei veicoli diesel fino alla classe Euro 5 e degli altri mezzi fino a Euro 2, dalle 8.30 alle 18.30, oltre al divieto di spandimento dei liquami zootecnici senza l’adozione di tecniche ecosostenibili.