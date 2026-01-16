Smog in Emilia-Romagna, tutte le province in rosso

Lo smog continua a soffocare l’Emilia-Romagna: il bollino rosso resta attivo in tutte le province, insieme alle misure emergenziali, ed è stato prorogato fino a lunedì compreso, giorno in cui è prevista una nuova rilevazione delle polveri inquinanti. A stabilirlo è il bollettino diffuso oggi da Arpae. Da Piacenza a Rimini restano quindi in vigore le restrizioni straordinarie per contenere i livelli di PM10, che includono il divieto di circolazione per i veicoli diesel fino a Euro 5 e per gli altri mezzi fino a Euro 2, nella fascia oraria 08:0-18:30, oltre al divieto di spandimento dei liquami zootecnici se non con tecniche ecosostenibili.