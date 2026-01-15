Smog Lombardia, da domani misure di primo livello in 5 province

Si è alzato il livello delle polveri sottili in Lombardia e dato che per due giorni il livello di PM10 ha superato il limite dei 50 microgrammi per metrocubo, da domani, venerdì 16 gennaio, entreranno in vigore le misure anti-smog di primo livello nelle province di Monza, Como, Bergamo, Brescia e Mantova. Questo significa il divieto di circolazione delle auto fino a euro 4 diesel e euro 1 benzina nei comuni sopra i 30mila abitanti e in quelli che hanno aderito su base volontaria, riduzione di un grado delle temperature massime nelle case, divieto di usare impianti termici alimentati a biomassa legnosa fino a tre stelle, di spandere liquami zootecnici, e divieto anche di combustione all’aperto. Quest’ultimo divieto non vale solo per falò e fuochi rituali in rievocazioni storiche o ricorrenze della tradizione popolari riconosciute come tali dai Comuni.