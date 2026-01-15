Smog, superati i limiti giornalieri di PM10: limitazioni al traffico nella Piana di Lucca

A causa del superamento dei valori limite giornalieri di PM10 e in base alle previsioni meteoclimatiche, sull’intero territorio del Comune di Lucca e degli altri comuni della Piana (Capannori, Altopascio, Porcari e Montecarlo) è stato disposto il blocco temporaneo della circolazione veicolare per alcune categorie di veicoli, dal 16 al 20 gennaio, nella fascia oraria 8.30-18.30. La decisione è stata presa dai Comuni a seguito della comunicazione di Arpat relativa al superamento dei valori limite giornalieri. È stato attivato l’Indice di criticità per la qualità dell’aria di livello 2.

Il provvedimento riguarda autovetture benzina Euro 0; autovetture diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4; ciclomotori e motocicli Euro 0, 1 e 2; veicoli merci e veicoli speciali diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4; autobus turistici e del trasporto pubblico locale Euro 0. Sono previste deroghe per i mezzi di emergenza e soccorso, per il trasporto pubblico dotato di dispositivi antiparticolato, per veicoli adibiti a servizi essenziali, per motivi sanitari e per altre specifiche casistiche indicate nell’ordinanza.

Il provvedimento rientra nelle azioni previste dal Piano d’azione comunale (Pac) per la qualità dell’aria e ha l’obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti e tutelare la salute dei cittadini nei giorni a maggiore rischio di accumulo degli inquinanti. La polizia municipale intensificherà i controlli sul territorio.