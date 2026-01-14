Smog Venezia, allerta arancio per PM10 in atmosfera: misure attive da domani

Arpav comunica che sul territorio comunale è stato raggiunto il livello di allerta 1 – “Arancio”, per la concentrazione di PM10 in atmosfera sul territorio del Comune di Venezia, che si attua con 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite consentito per il PM10 (50 μg/m3). La misura, in vigore da domani, giovedì 15 gennaio, è stata presa secondo quanto previsto dall’Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano e come previsto dall’Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, approvato con DGRV n. 377 del 15 aprile 2025.