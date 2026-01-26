Sottomarino della Marina Militare solca lo Stretto di Messina: un gioiello di tecnologia in navigazione tra Calabria e Sicilia | FOTO

L’immagine che si staglia davanti agli occhi dei cittadini di Messina e Reggio Calabria in questi minuti non è solo un evento di rara suggestione visiva, ma un potente promemoria della centralità geografica e militare che lo Stretto di Messina continua a rivestire oggigiorno, come sempre accaduto nella storia. Osservando le fotografie a corredo dell’articolo, nella gallery scorrevole in alto, si nota come la sagoma scura e affilata del sottomarino rompa la monotonia azzurra dello Stretto, scivolando verso sud con una discrezione che contrasta quasi paradossalmente con la maestosità della sua presenza. Nelle inquadrature che catturano l’imbarcazione con l’Aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria in primo piano, la vicinanza tra la vita civile, fatta di voli e palazzi, e la tecnologia bellica d’avanguardia crea un cortocircuito emotivo che lascia senza fiato. È il passaggio di un gigante silenzioso in quello che è, a tutti gli effetti, uno dei “corridoi” più trafficati e delicati del pianeta.

L’unità che sta solcando le acque tra Cariddi e Scilla è con ogni probabilità un sottomarino della Classe Todaro (U212A), un gioiello della Marina Militare Italiana nato dalla collaborazione con la Germania. Questo tipo di battello rappresenta l’apice della tecnologia subacquea convenzionale. A differenza dei vecchi sommergibili, il Todaro è dotato di un sistema di propulsione indipendente dall’aria basato su pile a combustibile (Fuel Cells), che gli permette di rimanere immerso per settimane senza dover risalire a quota periscopica per ricaricare le batterie, rendendolo virtualmente invisibile ai sonar nemici. La sua struttura, realizzata in materiali amagnetici per sfuggire alle mine subacquee, e la sua silenziosità lo rendono un predatore silenzioso, capace di svolgere missioni di sorveglianza, raccolta dati e protezione delle linee di comunicazione marittima in totale segretezza.

Vederlo navigare in superficie, come accade in questi minuti tra Calabria e Sicilia, è un’occasione eccezionale. Solitamente queste unità operano nell’oscurità degli abissi, ma il transito nello Stretto di Messina impone spesso la navigazione “in chiaro” per ragioni di sicurezza nautica, data la complessità delle correnti e l’altissima densità di traffico mercantile e civile. La scia bianca che si allunga dietro la torretta nelle immagini evidenzia la spinta dei motori mentre il battello si dirige verso lo Jonio, lasciandosi alle spalle il Tirreno. Questo movimento verso sud non è casuale: lo Jonio è la porta d’accesso al Mediterraneo Orientale, un quadrante che oggi più che mai brucia di tensioni e interessi contrapposti.

La centralità dello Stretto di Messina nell’attuale scenario geopolitico internazionale

La rilevanza strategica dello Stretto di Messina nel quadro geopolitico attuale è immensa. In un’epoca segnata da conflitti che lambiscono le sponde del nostro mare e da una rinnovata competizione tra grandi potenze per il controllo delle rotte energetiche, lo Stretto funge da imbuto obbligato. Chi controlla o monitora questo passaggio ha il polso della situazione su tutto ciò che si muove tra l’Atlantico e il Canale di Suez. In questi minuti, mentre centinaia di persone puntano lo sguardo verso l’acqua, il sottomarino sta probabilmente svolgendo una missione di riposizionamento o pattugliamento, agendo come sentinella della stabilità internazionale in un Mediterraneo che è tornato a essere il baricentro degli equilibri mondiali.

La meraviglia che scaturisce da questo avvistamento risiede nel contrasto tra la bellezza naturale del paesaggio calabro-siculo e la fredda precisione della macchina bellica. Le foto mostrano il sottomarino quasi come un elemento naturale, una creatura marina che emerge per un istante prima di sparire nuovamente nel blu profondo. Eppure, dietro quella sagoma c’è il lavoro di decine di uomini e donne, una tecnologia che rasenta la fantascienza e la consapevolezza che la pace e la sicurezza dei nostri commerci passano anche attraverso la presenza silenziosa di questi guardiani sotto il livello del mare. Mentre il battello punta la prua verso l’orizzonte aperto dello Jonio, resta il fascino di aver assistito a un momento di storia contemporanea che scivola via, silenzioso come l’acqua che lo ospita.