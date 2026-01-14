Souvenir: guida pratica su cosa mettere in valigia (senza comprare cianfrusaglie)

Tornare da un viaggio con il bagaglio pieno di ricordi è un rito, ma spesso la ricerca del souvenir perfetto si trasforma in un incubo dell’ultimo minuto al duty-free. Il rischio? Comprare oggetti costosi, ingombranti e, ammettiamolo, un po’ inutili. Eppure, un buon souvenir ha il potere di trasportarci di nuovo in quel vicolo di Parigi o in quel mercato di Bangkok.

Ecco una guida ragionata su cosa regalare (e regalarvi) per evitare i classici cliché e fare davvero centro.

Per i bambini: l’educazione al viaggio

Invece dei soliti peluche prodotti in serie, puntate su qualcosa che stimoli la loro curiosità verso il mondo.

Monete e banconote locali: Se viaggiate in un paese fuori dall’Eurozona, conservate qualche pezzo di valuta locale. Per un bambino, una banconota colorata o una moneta con un buco al centro è un tesoro esotico.

Se viaggiate in un paese fuori dall’Eurozona, conservate qualche pezzo di valuta locale. Per un bambino, una banconota colorata o una moneta con un buco al centro è un tesoro esotico. Libri illustrati: Un libro per l’infanzia acquistato in una libreria locale è un ricordo prezioso, anche se in una lingua che non masticano ancora. Le illustrazioni raccontano la cultura del luogo meglio di mille parole.

Un libro per l’infanzia acquistato in una libreria locale è un ricordo prezioso, anche se in una lingua che non masticano ancora. Le illustrazioni raccontano la cultura del luogo meglio di mille parole. Piccoli giocattoli artigianali: Cercate nei mercati oggetti semplici in legno o latta, tipici dell’artigianato locale. Hanno un’anima che la plastica non avrà mai.

Per i genitori (e i nonni): il gusto della scoperta

I genitori spesso apprezzano qualcosa che possano effettivamente utilizzare o che mostri che avete pensato a loro durante un momento speciale.

Specialità gastronomiche (con cautela): Un olio d’oliva particolare, un mix di spezie introvabile o dei dolci tipici. Assicuratevi però che siano prodotti sigillati e facili da trasportare. Evitate i prodotti freschi che potrebbero non sopravvivere al viaggio o ai controlli doganali.

Un olio d’oliva particolare, un mix di spezie introvabile o dei dolci tipici. Assicuratevi però che siano prodotti sigillati e facili da trasportare. Evitate i prodotti freschi che potrebbero non sopravvivere al viaggio o ai controlli doganali. Articoli per la casa funzionali: Uno strofinaccio in lino ricamato, un piccolo vassoio decorato o dei sottobicchieri in ceramica. Sono oggetti che entrano nella quotidianità e ricordano il vostro viaggio ogni volta che vengono usati.

Per i colleghi: il pensiero condiviso

In ufficio, la regola d’oro è: non complicarsi la vita. Evitate souvenir individuali che potrebbero creare gelosie o imbarazzo.

Il “Cesto delle Meraviglie”: Comprate una selezione di snack, cioccolatini o biscotti locali da lasciare in uno spazio comune. È un modo per condividere i sapori del vostro viaggio senza obbligare nessuno a esporre oggetti indesiderati sulla scrivania.

Comprate una selezione di snack, cioccolatini o biscotti locali da lasciare in uno spazio comune. È un modo per condividere i sapori del vostro viaggio senza obbligare nessuno a esporre oggetti indesiderati sulla scrivania. Cartoleria di design: Matite, taccuini o piccoli set di cancelleria provenienti da musei o concept store locali. Sono utili, eleganti e facili da infilare in valigia.

Per voi stessi: costruire una tradizione

Il miglior souvenir per voi è quello che acquista valore nel tempo.

Oggetti d’uso quotidiano: Invece di un soprammobile, comprate qualcosa che userete. Una tazza da caffè acquistata in un caffè di Copenaghen renderà la vostra colazione del lunedì un po’ meno amara.

Invece di un soprammobile, comprate qualcosa che userete. Una tazza da caffè acquistata in un caffè di Copenaghen renderà la vostra colazione del lunedì un po’ meno amara. Collezioni tematiche: Scegliete un oggetto specifico da cercare in ogni viaggio (ad esempio: ornamenti per l’albero di Natale, cartoline da spedire a voi stessi, o piccoli stampe d’arte). Creerete una narrazione coerente di tutte le vostre avventure.

Scegliete un oggetto specifico da cercare in ogni viaggio (ad esempio: ornamenti per l’albero di Natale, cartoline da spedire a voi stessi, o piccoli stampe d’arte). Creerete una narrazione coerente di tutte le vostre avventure. Il valore del “fatto a mano”: Se potete, acquistate direttamente dagli artigiani. Non solo sosterrete l’economia locale, ma porterete a casa un pezzo di storia che ha un volto e un nome.

Il consiglio d’oro: meno è meglio

Prima di passare alla cassa, ponetevi sempre questa domanda: “Questo oggetto avrebbe un senso se lo vedessi nel negozio sotto casa?”. Se la risposta è no, probabilmente è solo l’euforia del momento. Il miglior souvenir non è quello che occupa più spazio in valigia, ma quello che riesce a evocare un profumo, un suono o un’emozione una volta tornati alla routine.