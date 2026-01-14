Souvenir: guida pratica su cosa mettere in valigia (senza comprare cianfrusaglie)

Tornare da un viaggio con il bagaglio pieno di ricordi è un rito, ma spesso la ricerca del souvenir perfetto si trasforma in un incubo dell’ultimo minuto al duty-free. Il rischio? Comprare oggetti costosi, ingombranti e, ammettiamolo, un po’ inutili. Eppure, un buon souvenir ha il potere di trasportarci di nuovo in quel vicolo di Parigi o in quel mercato di Bangkok.
Ecco una guida ragionata su cosa regalare (e regalarvi) per evitare i classici cliché e fare davvero centro.
Per i bambini: l’educazione al viaggio
Invece dei soliti peluche prodotti in serie, puntate su qualcosa che stimoli la loro curiosità verso il mondo.
- Monete e banconote locali: Se viaggiate in un paese fuori dall’Eurozona, conservate qualche pezzo di valuta locale. Per un bambino, una banconota colorata o una moneta con un buco al centro è un tesoro esotico.
- Libri illustrati: Un libro per l’infanzia acquistato in una libreria locale è un ricordo prezioso, anche se in una lingua che non masticano ancora. Le illustrazioni raccontano la cultura del luogo meglio di mille parole.
- Piccoli giocattoli artigianali: Cercate nei mercati oggetti semplici in legno o latta, tipici dell’artigianato locale. Hanno un’anima che la plastica non avrà mai.
Per i genitori (e i nonni): il gusto della scoperta
I genitori spesso apprezzano qualcosa che possano effettivamente utilizzare o che mostri che avete pensato a loro durante un momento speciale.
- Specialità gastronomiche (con cautela): Un olio d’oliva particolare, un mix di spezie introvabile o dei dolci tipici. Assicuratevi però che siano prodotti sigillati e facili da trasportare. Evitate i prodotti freschi che potrebbero non sopravvivere al viaggio o ai controlli doganali.
- Articoli per la casa funzionali: Uno strofinaccio in lino ricamato, un piccolo vassoio decorato o dei sottobicchieri in ceramica. Sono oggetti che entrano nella quotidianità e ricordano il vostro viaggio ogni volta che vengono usati.
Per i colleghi: il pensiero condiviso
In ufficio, la regola d’oro è: non complicarsi la vita. Evitate souvenir individuali che potrebbero creare gelosie o imbarazzo.
- Il “Cesto delle Meraviglie”: Comprate una selezione di snack, cioccolatini o biscotti locali da lasciare in uno spazio comune. È un modo per condividere i sapori del vostro viaggio senza obbligare nessuno a esporre oggetti indesiderati sulla scrivania.
- Cartoleria di design: Matite, taccuini o piccoli set di cancelleria provenienti da musei o concept store locali. Sono utili, eleganti e facili da infilare in valigia.
Per voi stessi: costruire una tradizione
Il miglior souvenir per voi è quello che acquista valore nel tempo.
- Oggetti d’uso quotidiano: Invece di un soprammobile, comprate qualcosa che userete. Una tazza da caffè acquistata in un caffè di Copenaghen renderà la vostra colazione del lunedì un po’ meno amara.
- Collezioni tematiche: Scegliete un oggetto specifico da cercare in ogni viaggio (ad esempio: ornamenti per l’albero di Natale, cartoline da spedire a voi stessi, o piccoli stampe d’arte). Creerete una narrazione coerente di tutte le vostre avventure.
- Il valore del “fatto a mano”: Se potete, acquistate direttamente dagli artigiani. Non solo sosterrete l’economia locale, ma porterete a casa un pezzo di storia che ha un volto e un nome.
Il consiglio d’oro: meno è meglio
Prima di passare alla cassa, ponetevi sempre questa domanda: “Questo oggetto avrebbe un senso se lo vedessi nel negozio sotto casa?”. Se la risposta è no, probabilmente è solo l’euforia del momento. Il miglior souvenir non è quello che occupa più spazio in valigia, ma quello che riesce a evocare un profumo, un suono o un’emozione una volta tornati alla routine.