Spazio: a febbraio il lancio di Ariane 6 con i satelliti Amazon

A febbraio, avverrà il lancio del lanciatore Ariane 6 che manderà in orbita 32 satelliti della costellazione Amazon Leon. Lo ha reso noto Arianespace, spiegando che la data esatta verrà resa nota nei prossimi giorni. Quello del prossimo mese sarà il primo volo di Ariane 6 per un cliente “commerciale“, ha spiegato David Cavailloles, Presidente esecutivo di Arianespace. Sarà anche il primo lancio del nuovo modello dotato di quattro propulsori. I quattro precedenti avvenuti nel 2025 avevano tutti un carattere “istituzionale“, ha sottolineato il Presidente. Arianespace per il 2026 prevede dai 7 agli 8 lanci di Ariane 6, “con una grande polivalenza di missioni“, ha affermato Cavailloles.